Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση τσάρτερ στην Αλάσκα, καθώς και οι οκτώ άνθρωποι που βρίσκονταν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Cape Newenham, όπου βρίσκεται απομονωμένη στρατιωτική εγκατάσταση με σταθμό ραντάρ μεγάλης εμβέλειας. Το σημείο βρίσκεται περίπου 725 χιλιόμετρα δυτικά του Άνκορατζ.

Σύμφωνα με τον Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) για την Αλάσκα, στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες.

Το τσάρτερ είχε αναχωρήσει από το Άνκορατζ και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτιμάται ότι συνετρίβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2026, ενώ πραγματοποιούσε την προσέγγισή του στο Cape Newenham.

Η αναφορά για αεροπορικό συμβάν κοντά στον σταθμό ραντάρ σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης της Αλάσκας ενεργοποίησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ στην προσπάθεια συνέβαλλαν και ομοσπονδιακές Αρχές.

Για «καταστροφική απώλεια» έκανε λόγο ο αντιστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Ντέιβις, διοικητής της Αλάσκας, της αρμόδιας περιοχής της NORAD και της 11ης Πολεμικής Αεροπορίας.

«Πρόκειται για μια καταστροφική απώλεια για τη στρατιωτική μας οικογένεια και για τις κοινότητες που υπηρετούμε», ανέφερε σε δήλωσή του.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσέγγισή του στην απομακρυσμένη εγκατάσταση.