Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη στην Ουκρανία και άλλοι δύο στη Ρωσία εξαιτίας επιθέσεων με drones, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Στην Ουκρανία, ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στην πόλη Χερσώνα, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας πέντε άλλους. Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές δείχνουν ένα κίτρινο λεωφορείο με αιματοβαμμένο δάπεδο, σπασμένα παράθυρα και μια μεγάλη τρύπα στην οροφή. Ο χειριστής του drone «δεν μπορεί να αγνοούσε πως στόχευε πολιτικό όχημα», ωστόσο «έριξε τα εκρηκτικά στην οροφή του λεωφορείου», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν μέσω Telegram.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε τη στυγερή επίθεση, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να αναλάβουν δράση για την καλύτερη προστασία του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία.

Στο Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά), drone έπληξε με πύραυλο Banderol το αρχηγείο της αστυνομίας, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας περισσότερους από είκοσι.

Στη Ρωσία, στην παραμεθόρια περιοχή του Μπέλγκοροντ, ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Στόχος ουκρανικού drone έγινε επίσης αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπριάνσκ, όπου βρήκε τον θάνατο μια γυναίκα και τραυματίστηκε ο εγγονός της. Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Κοβαλτσούκ μέσω Telegram.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε πως 483 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν την Τετάρτη σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας.