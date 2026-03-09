Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ (CENTCOM), ένας όγδοος Αμερικανός στρατιωτικός απεβίωσε μετά από ιατρικό επείγον περιστατικό στις 6 Μαρτίου 2026.

Η ταυτότητα του αποθανόντος στρατιωτικού θα παραμείνει μυστική έως 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών του.

Η ακριβής αιτία θανάτου βρίσκεται υπό εξέταση.