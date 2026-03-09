Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ (CENTCOM), ένας όγδοος Αμερικανός στρατιωτικός απεβίωσε μετά από ιατρικό επείγον περιστατικό στις 6 Μαρτίου 2026.
Η ταυτότητα του αποθανόντος στρατιωτικού θα παραμείνει μυστική έως 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών του.
Η ακριβής αιτία θανάτου βρίσκεται υπό εξέταση.
CENTCOM Update
A U.S. National Guard Soldier died in a health-related incident in Kuwait on March 6 during a medical emergency. The exact cause of death is under review.
We refer you to the U.S. National Guard Bureau for additional information.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026