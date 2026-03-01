Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στις ιρανικές επιθέσεις που διεξήχθησαν σήμερα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κατάρ, οι οποίες κατέστρεψαν επίσης ένα σύστημα ραντάρ στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αλ Ουντέιντ, κοντά στη Ντόχα.

«Το Κατάρ έγινε στόχος 44 πυραύλων και οκτώ μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωμάτης που ζήτησε να μην κατονομαστεί, κάνοντας λόγο για «οκτώ τραυματίες, ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση».

Iranian drones and missiles hit Qatar and Qatar responds with interception pic.twitter.com/YoR56kB08y — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) February 28, 2026



Οι περισσότερες επιθέσεις αναχαιτίστηκαν, αλλά ένα σύστημα ραντάρ μεγάλης εμβέλειας, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια ομοβροντίας κανονιοβολισμών και καταστράφηκε, πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, ανακοίνωσε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις προήλθαν από στρατιωτικές ενέργειες που αποδίδονται στο Ιράν, ως ένδειξη αντιποίνων για πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή.

US air defense in Qatar, after launching three missiles, was unable to intercept the Iranian missile, and it struck the target with minimal interference. pic.twitter.com/ATk5jPusut — IRAN MILITARY ☫ (@IranMilitaryEN) February 28, 2026

Αντιδράσεις και επίσημες δηλώσεις

Το Κατάρ εξέδωσε επίσημη δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας το γεγονός και χαρακτηρίζοντάς το «μια κατάφωρη παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας». Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το κράτος διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Κατάρ κάλεσε επίσης για άμεση παύση των στρατιωτικών επιθετικών ενεργειών, επιστροφή στη διπλωματία και έμφαση στη σταθερότητα και ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.