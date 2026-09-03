«Όλα άλλαξαν μέσα σε μια στιγμή, έχτιζε τη ζωή της με τον σύζυγο και την πέντε μηνών κόρη της», αποκάλυψε η οικογένεια της αντιπροέδρου της Bank of America που έχασε τη ζωή της σε απρόκλητη επίθεση στην Τάιμς Σκουέρ.

Οι συγγενείς της 32χρονης Έριν Πιατσέντι (Erin Piacenti) δήλωσαν «συντετριμμένοι» από τον θανάσιμο τραυματισμό της με μαχαίρι την περασμένη Δευτέρα. Η άτυχη γυναίκα επέστρεφε για πρώτη ημέρα στην εργασία της μετά την άδεια μητρότητας. «Το να γίνει μητέρα ήταν το όνειρο ζωής της Έριν, και η Μάντισον ( η κόρη της) της έδωσε τη μεγαλύτερη δυνατή χαρά», αναφέρει η σελίδα στο GoFundMe, στην οποία η οικογένεια παρέπεμψε όσους επιθυμούσαν να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση για το μέλλον της 5 μηνών κόρης της.

«Η ζωή της Έριν δεν καθορίστηκε από τις συνθήκες του θανάτου της, αλλά από τον τρόπο που έζησε», αναγράφεται στη σελίδα. «Η 32χρονη ήταν βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένεια και τους φίλους της, εξαιρετικά ευφυής και επιτυχημένη, καθώς και ένας άνθρωπος που μετέδιδε ζεστασιά και ενέργεια στους γύρω της».

Η Πιατσέντι, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Fordham, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι από την 49χρονη Παμέλα Σισνέρος (Pamela Cisneros), μητέρα τριών παιδιών από το Κουίνς, η οποία αντιμετώπιζε επί σειρά ετών ψυχικά προβλήματα.

Η 49χρονη που μαχαίρωσε θανάσιμα την αντιπρόεδρο της Bank of America έπεσε νεκρή από τα πυρά αστυνομικών της Νέας Υόρκης (NYPD) όταν επιχείρησε να επιτεθεί εναντίον τους κρατώντας από ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι.

Ποια ήταν η αντιπρόεδρος της Bank of America

Η Έριν Γκίλτιναν (Erin Guiltinan), όπως ήταν το πατρικό της όνομα, παντρεύτηκε τον έρωτα της ζωής της, Φρανκ Πιατσέντι, στις 10 Αυγούστου 2024, αφού φοίτησαν μαζί στη Νομική Σχολή του Fordham και ανελίχθηκαν ταχύτατα στον εταιρικό και νομικό κλάδο.

«Η Έριν και ο Φρανκ γιόρτασαν τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους φέτος το καλοκαίρι, μόλις είχαν επιστρέψει από ένα οικογενειακό ταξίδι πριν από τον θάνατό της και ετοιμάζονταν να χτίσουν μια ζωή μαζί με τη νεογέννητη κόρη τους», ανεφέραν συγγενείς. «Όλα άλλαξαν μέσα σε μια στιγμή».

Οι συγγενείς της 32χρονης πρόσθεσαν πως «επαγγελματικά επιτεύγματα της Έριν… αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κομμάτι αυτού που ήταν. Για τους ανθρώπους που τη γνώριζαν και τη αγαπούσαν, η Έριν ήταν μια δοτική κόρη και αδελφή, μια πιστή φίλη, μια αφοσιωμένη σύντροφος σε κάθε πτυχή της ζωής του Φρανκ και, πιο πρόσφατα, μια αληθινά στοργική μητέρα για τη Μάντισον».

Το ζευγάρι είχε αγοράσει το σπίτι των ονείρων του, μια μοντέρνα κατοικία 4 δωματίων και 5 μπάνιων στο καταπράσινο Τσέστερ του Νιου Τζέρσεϊ, τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Πριν λίγο καιρό ήταν εδώ με τον σύζυγό της για να αγοράσουν μπογιές για το νέο τους σπίτι», δήλωσε η Κάρλα, κάτοικος του Τσέστερ και εργαζόμενη στο κατάστημα χρωμάτων και ειδών σπιτιού «Paintpourri» στο κέντρο της πόλης. «Πολύ λυπηρό. Που παντρεύτηκαν μόλις πριν δύο χρόνια. Το μωρό. Όταν το ακούσαμε, το ψάξαμε στο σύστημά μας και είδαμε ότι πράγματι ήταν πελάτης μας», ανέφερε. «Το σύστημα τους απογοήτευσε. Αυτή η γυναίκα έπρεπε να είχε κλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα», συμπλήρωσε αναφερόμενη στη Σισνέρος.

Η τραγωδία προκάλεσε σοκ και στους συναδέλφους της Πιατσέντι στην Bank of America, όπου εργαζόταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως αντιπρόεδρος (Vice President) στην ομάδα επιλογής δραστηριοτήτων και διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων.

«Ήταν μια πανέμορφη νέα γυναίκα, εξαιρετικά έξυπνη», δήλωσε μια κυρία έξω από τα γραφεία της τράπεζας κοντά στο Μπράιαντ Παρκ, η οποία εργαζόταν στον ίδιο όροφο. «Είναι πολύ λυπηρό, είμαστε συντετριμμένοι. Είμαστε όλοι με το κεφάλι σκυμμένο».

Μια άλλη εργαζόμενη, που δεν γνώριζε προσωπικά την Πιατσέντι, ανέφερε: «Ο κόσμος το συζητάει, πόσο τρομερό είναι και ότι πρέπει να είσαι σε συνεχή εγρήγορση. Νιώθεις το βάρος στον αέρα».

Πηγή: New York Post