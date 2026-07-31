Μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία που αποτυπώνει τη δύναμη της θέλησης και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ένας 26χρονος σήμερα άνδρας από την Αίγυπτο, περιγράφει το δύσκολο ταξίδι που ξεκίνησε πριν από έντεκα χρόνια, όταν σε ηλικία μόλις 15 ετών αποφάσισε να εγκαταλείψει την πατρίδα του εντελώς μόνος, αναζητώντας μια ευκαιρία στη ζωή.

«Έκανα 12 μέρες στη θάλασσα με μια βάρκα για να έρθω εδώ. Είναι μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται», αναφέρει ο ίδιος, ενθυμούμενος τις πρώτες, εφιαλτικές στιγμές της άφιξής του στην Ιταλία, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με το φόβο, και την άγνοια της γλώσσας.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο νεαρός κατάφερε να σταθεί στα πόδια του βρίσκοντας στήριξη σε ανθρώπους που τον βοήθησαν στα πρώτα του βήματα. Ξεκινώντας να εργάζεται σκληρά ως λαντζιέρης και με άσβεστη την επιθυμία να μάθει τα πάντα για τη δουλειά, κατάφερε μέρα με τη μέρα να χτίσει μια νέα πραγματικότητα.

Η ανταμοιβή των κόπων του ήρθε χρόνια αργότερα, καθώς σήμερα είναι πλέον ο υπερήφανος ιδιοκτήτης της δικής του πιτσαρίας. Το όνομα που επέλεξε για την επιχείρησή του είναι βαθιά συμβολικό: «Tutto da zero» (Όλα από το μηδέν) – όπως ακριβώς…ξεκίνησαν όλα στη ζωή του.