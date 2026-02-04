Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν, προκειμένου να διεξαχθούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συνάντηση, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αργά το βράδυ της Τετάρτης, θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής στο Ομάν, κάτι που είχαν ζητήσει οι Ιρανοί.

«Μας ζήτησαν να κάνουμε τη συνάντηση και να ακούσουμε τι έχουν να μας πουν οι Ιρανοί»

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Axios, οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, που είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή, επανέρχονται σε ισχύ, καθώς αρκετοί ηγέτες της Μέσης Ανατολής άσκησαν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ το απόγευμα της Τετάρτης, ζητώντας να μην υλοποιηθούν οι απειλές αποχώρησης, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά δυο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο αμερικανικό μέσο.

«Μας ζήτησαν να διατηρήσουμε τη συνάντηση και να ακούσουμε τι έχουν να πουν οι Ιρανοί. Έχουμε πει στους Άραβες ότι θα πραγματοποιήσουμε τη συνάντηση εφόσον το επιμένουν. Όμως είμαστε πολύ επιφυλακτικοί», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Παράλληλα, ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να προχωρήσει στη συνάντηση «από σεβασμό» προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και «προκειμένου να συνεχιστεί η διπλωματική οδός».

Σημειώνεται ότι το αδιέξοδο είχε προκαλέσει φόβους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα στρεφόταν σε στρατιωτική δράση. Τουλάχιστον εννέα χώρες της περιοχής απευθύνθηκαν στον Λευκό Οίκο στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, παροτρύνοντας έντονα τις ΗΠΑ να μην ακυρώσουν τη συνάντηση.

Αραγτσί: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ομάν

Η Τεχεράνη, μέσω του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα πυρηνικά πρόκειται να διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ομάν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τονίζει ότι «Οι συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στη Μουσκάτ περίπου στις 10 το πρωί της Παρασκευής. Είμαι ευγνώμων στους αδελφούς μας από το Ομάν που έκαναν όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες».

Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat on about 10 am Friday. I’m grateful to our Omani brothers for making all necessary arrangements. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 4, 2026

Παρέμβαση Τραμπ: Ο Χαμενεΐ «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, με αφορμή το θρίλερ, λόγω διαφωνιών σχετικά με τον τόπο, τη μορφή και την ατζέντα της συνάντησης, δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ».

Παράλληλα, είπε ότι «Θέλω ειρήνη στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, για να προσθέσει ότι «Αν δεν είχαμε καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, δεν θα είχαμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή».