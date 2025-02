Χιλιάδες τουρίστες έχουν συρρεύσει στην Αίτνα για να παρακολουθήσουν τις θεαματικές εκρήξεις του ηφαιστείου, αλλά ορισμένοι από αυτούς κλείνουν τους δρόμους και εμποδίζουν τις υπηρεσίες διάσωσης, που προσπαθούν να προσεγγίσουν όσους χρειάζονται βοήθεια, δηλώνουν οι τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής πολιτικής προστασίας της Σικελίας, Σάλβο Κοκίνα, χαρακτήρισε τον τουρισμό των τελευταίων ημερών στην Αίτνα «τρελό» και «εξαιρετικά επικίνδυνο», προειδοποιώντας ότι οι εκδρομείς που έλκονται από την εξαιρετική θέα είχαν σταθμεύσει τα αυτοκίνητά τους κατά μήκος στενών δρόμων, εμποδίζοντας τα οχήματα διάσωσης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook το βράδυ της Κυριακής, ο Κοκίνα δήλωσε ότι η κοσμοσυρροή είχε δημιουργήσει «ένα απίστευτο σκηνικό, με αυτοκίνητα που συνωστίζονται στους στενούς δρόμους, μπλοκάροντας την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα τα οχήματα διάσωσης να μην μπορούν να περάσουν». Και πρόσθεσε: «Καθώς πέφτει το σκοτάδι, η κατάσταση γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη. Κάποιος μπορεί να πέσει ή να βυθιστεί στο χιόνι».

Η προειδοποίησή του, ωστόσο, φάνηκε να πέφτει στο κενό.

Οκτώ άτομα, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, χάθηκαν κατά τη διάρκεια εκδρομής τη Δευτέρα (17/2) και εντοπίστηκαν αρκετές ώρες αργότερα. Για το συμβάν κλήθηκε η πυροσβεστική. Την Κυριακή (16/2), ένας 48χρονος άνδρας υπέστη κάταγμα στο πόδι από πτώση και άλλοι τέσσερις είχαν εξαφανιστεί το προηγούμενο βράδυ.

Οι πυροσβέστες επιστρατεύτηκαν για να βοηθήσουν τους ντόπιους και να περιορίσουν τη ροή τουριστών και εκδρομέων από τη Σικελία και όχι μόνο. Οι δήμαρχοι των πόλεων στις πλαγιές του ηφαιστείου διέταξαν τους επισκέπτες να μένουν σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από τη λάβα – οδηγία που αγνοήθηκε σχεδόν πλήρως.

Another video from Skiers out at Mt. Etna pic.twitter.com/HYLxpXZlhO

— Domenico (@AvatarDomy) February 13, 2025