Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, ότι οι ιατρικές του εξετάσεις πήγαν «τέλεια» λίγες ημέρες πριν από τα 80ά του γενέθλια και έπειτα από έναν χρόνο κατά τον οποίο προσέλκυσε την προσοχή του κόσμου προφανώς λόγω μικρών, αλλά εμφανών προβλημάτων υγείας.

«Όλα πήγαν τέλεια», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο γηραιότερος που έχει εκλεγεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε ανάρτησή του στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα, μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed κοντά στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για τις ιατρικές του εξετάσεις στη σύντομη ανάρτησή του στο Truth Social. Αρκέστηκε μόνο στο να πει ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο στον οποίο υποβάλλεται δύο φορές τον χρόνο.

Σημειώνεται πως ο δισεκατομμυριούχος πέρασε περισσότερες από τρεις ώρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο Λευκός Οίκος δεν δημοσίευσε αμέσως λεπτομερή αναφορά ή υπογεγραμμένη επιστολή από τον γιατρό του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γίνεται 80 ετών στις 14 Ιουνίου, συχνά παρουσιάζεται ως πιο ενεργητικός και σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Τζο Μπάιντεν, τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, ο οποίος έφυγε από τον Λευκό Οίκο σε ηλικία 82 ετών ολοκληρώνοντας τη θητεία του.

Ο Τζο Μπάιντεν δεν διεκδίκησε τελικά την επανεκλογή του, καθώς αντιμετώπισε σφοδρή κριτική για το κατά πόσο η υγεία του θα του επέτρεπε να είναι κατάλληλος για το αξίωμα αυτό.

Δεν υπάρχει νόμος που να υποχρεώνει τους προέδρους να αποκαλύπτουν τα ιατρικά τους αρχεία

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των ιατρικών του εξετάσεων, ο Τραμπ δήλωνε ότι αισθάνεται τόσο καλά όσο και πριν από πέντε δεκαετίες. Λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, υπάρχει αναστάτωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Τόσο θαυμαστές του, όσο και οι αντίπαλοι του αναρωτιούνται με πολλούς από αυτούς να θέλουν αναλυτική δημοσιοποίηση των ιατρικών αποτελεσμάτων των εξετάσεων που του έγιναν, προκειμένου να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημος νόμος που να υποχρεώνει τους προέδρους να δημοσιοποιούν τα ιατρικά τους αρχεία, και ο βαθμός διαφάνειας ποικίλλει ανάλογα με την κυβέρνηση. Οι παλαιότερες αναφορές του Τραμπ είχαν επικριθεί επειδή προσέφεραν ελάχιστες λεπτομέρειες και ανέφεραν αποκλειστικά κάποια στατιστικά στοιχεία, τα οποία ορισμένοι ιατρικοί εμπειρογνώμονες αντιμετώπισαν με επιφυλακτικότητα.

Σε δημόσιες εμφανίσεις, ο Τραμπ εμφανίζεται συχνά να φοράει μακιγιάζ για να κρύψει μώλωπες και μελανιές στα χέρια του, τους οποίους ο Λευκός Οίκος αποδίδει στις χειραψίες και την τακτική χρήση ασπιρίνης.

Πολλές είναι οι φορές που έχει εμφανιστεί σε σημαντικές συναντήσεις νυσταγμένος, κλείνοντας τα μάτια του για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τις περισσότερες φορές όταν έχει ερωτηθεί σχετικά με τους «υπνάκους» που ρίχνει μπροστά σε επιφανή πρόσωπα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί τα πάντα.

Ο Τραμπ συχνά καυχιέται ότι «αρίστευε» σε ιατρικά τεστ, χλευάζοντας τον Μπάιντεν, ο οποίος αντιμετώπιζε κριτική για την πνευματική του διαύγεια.

Σημειώνεται πως ορισμένες από τις προηγούμενες εξετάσεις του Τραμπ περιλάμβαναν τη Γνωστική Αξιολόγηση του Μόντρεαλ (MoCA), η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της άνοιας και της γνωστικής εξασθένησης. Οι γιατροί του ανέφεραν βαθμολογία 30 στα 30 για τον Τραμπ στις εξετάσεις του 2018 και του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ