Οι αρχές σημειώνουν πως ο οδηγός φαίνεται να προσπάθησε να ελέγξει το βαρύ όχημα, πριν αυτό βρεθεί στο κενό, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άνδρας να παρουσίασε κάποιο πρόβλημα υγείας και γι’ αυτό να έχασε το έλεγχο του οχήματος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντεντόζι, το λεωφορείο «πέταξε 30 μέτρα». «Φαίνεται ότι ο επιβαρυντικός παράγοντας ήταν το γεγονός ότι [το λεωφορείο] κινούνταν με μεθάνιο, επομένως η φωτιά αναπτύχθηκε γρήγορα», είπε στο TG1.

Το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα πολλοί από τους επιβαίνοντες να απανθρακωθούν. «Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί νεκροί», δήλωσε μέλος των σωστικών συνεργείων.

Πρόκειται για το σοβαρότερο τροχαίο δυστύχημα στην ιστορία της Βενετίας.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο έπεσε από τη γέφυρα και κατέληξε δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή.

Ο διοικητής της Δημοτικής Αστυνομίας της Βενετίας, Μάρκο Αγκοστίνι, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, δήλωσε ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα έδειξαν ότι «δεν υπήρχαν σημάδια φρεναρίσματος». «Το ότι ο οδηγός αρρώστησε είναι μια από τις υποθέσεις που εξετάζονται, αλλά θα πρέπει να επαληθευτεί».

Η Εισαγγελία της Βενετίας ερευνά την υπόθεση, ενώ τις επόμενες ώρες θα αναλυθούν οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας στην υπερυψωμένη διάβαση ώστε να κατανοηθoύν καλύτερα οι συνθήκες του δυστυχήματος.

A bus filled with tourists in Venice, Italy, plunged off an overpass guardrail, crashed near train tracks and exploded on Tuesday evening. At least 21 people on board have died, and more than a dozen were injured. https://t.co/QdAUAglo4h pic.twitter.com/j4eOHGnphK

— The New York Times (@nytimes) October 3, 2023