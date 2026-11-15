Από τις 15 Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η καθολική απαγόρευση ακόμη και της απλής κατοχής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Πεκίνο, μέτρο που είχαν προαναγγείλει οι αρχές από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση καλύπτει το σύνολο των 16.410 τετραγωνικών χιλιομέτρων του δήμου —μια έκταση μεγαλύτερη από το μισό Βέλγιο, όπου διαβιούν περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι—, επηρεάζοντας τόσο το πυκνοκατοικημένο αστικό κέντρο όσο και τις εκτεταμένες αγροτικές και ορεινές περιοχές.

Οι υποχρεώσεις των κατόχων και οι κυρώσεις

Παρότι τα τελευταία χρόνια τα drones γνώρισαν τεράστια δημοτικότητα στην Κίνα, κυρίως για τη βιντεοσκόπηση τοπίων σε εκδρομές και ταξίδια, οι κάτοικοι του Πεκίνου καλούνται πλέον να τα αποχωριστούν.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν είτε να πουλήσουν τις συσκευές τους σε εγκεκριμένα σημεία επαναγοράς και μέσω διαδικτύου, είτε να τις μεταφέρουν οριστικά εκτός των ορίων της πρωτεύουσας. Όσοι αγνοήσουν τη ρύθμιση και διατηρήσουν τον εξοπλισμό τους στην πόλη, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο επιβολής προστίμων και κατάσχεσης.

Η κλιμάκωση των μέτρων και το περιστατικό στον ουρανοξύστη

Το Πεκίνο, ως έδρα της κινεζικής κυβέρνησης, υψηλόβαθμων αξιωματούχων και του Κομμουνιστικού Κόμματος, διέπεται διαχρονικά από αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, στα οποία ήδη περιλαμβανόταν η απαγόρευση πτήσεων.

Η αυστηροποίηση υπήρξε σταδιακή, καθώς από τον Μάιο του 2026 είχε απαγορευτεί η πώληση drones στην πόλη, με τους κατόχους να υποχρεούνται τότε απλώς να καταχωρίσουν τις συσκευές τους στις αρχές διατηρώντας το δικαίωμα κατοχής.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για την ασφάλεια του εναέριου χώρου αναζωπυρώθηκαν έντονα τον Ιούνιο, όταν ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ψηλότερο ουρανοξύστη της πόλης, προκαλώντας τον θάνατο του πιλότου και τον τραυματισμό 13 ανθρώπων.

Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις

Παρά το καθολικό πλαίσιο απαγόρευσης που στοχεύει στην εγγύηση της ασφάλειας της πρωτεύουσας, η νομοθεσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο χορήγησης ειδικών αδειών. Εξαιρέσεις για πτήσεις drones μπορούν να εγκριθούν αποκλειστικά για συγκεκριμένους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, στους οποίους περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η επιβολή του νόμου, οι επιχειρήσεις διάσωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και η γεωργία ή η επιστημονική έρευνα.