Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, προκαλώντας μια εντυπωσιακή ολική ηλιακή έκλειψη. Πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Καθώς η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο, η σκιά της, που εκτείνεται σε μήκος εκατοντάδων χιλιάδων χιλιομέτρων, θα διασχίσει τη Γη, βυθίζοντας προσωρινά ορισμένες περιοχές στο σκοτάδι.

Πού θα είναι ορατή

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει από την αραιοκατοικημένη τούνδρα της βόρειας Ρωσίας, όπου η Σελήνη θα αρχίσει να καλύπτει τον Ήλιο περίπου στις 12:08 μ.μ. ET, (19:08 ώρα Ελλάδας).

Στη συνέχεια, η σκιά θα κινηθεί πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό και την ανατολική Γροιλανδία, ενώ το μέγιστο της έκλειψης θα σημειωθεί στα ανοιχτά της Ισλανδίας. Η πορεία της θα συνεχιστεί προς τη βόρεια Ισπανία, όπου το φαινόμενο θα γίνει ορατό λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου.

Σε περιοχές της Ισπανίας, η πλήρης κάλυψη του Ήλιου από τη Σελήνη θα διαρκέσει περίπου 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Μερική έκλειψη θα είναι ορατή σε τμήματα της Βόρειας Αμερικής, της δυτικής Αφρικής και άλλων περιοχών της Ευρώπης.

On Aug. 12, a total solar eclipse will cross Iceland and Spain. NASA will be there! The U.S. won’t see totality this time, so we’re bringing the science to you. Follow along this week! ☀️https://t.co/gWolno6fNN pic.twitter.com/4ROPK2aHt9 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 5, 2026

Τι ισχύει για την Ελλάδα

Η ζώνη της μερικής έκλειψης θα αγγίξει και ορισμένες βορειοδυτικές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ άλλων την Κέρκυρα, την Ηγουμενίτσα, την Κόνιτσα, την Καστοριά και τη Φλώρινα.

Ωστόσο, το ποσοστό κάλυψης του ηλιακού δίσκου στις συγκεκριμένες περιοχές θα είναι τόσο μικρό, ώστε το φαινόμενο πρακτικά δεν θα είναι παρατηρήσιμο.

Σύμφωνα με την αστροφυσικό και υπεύθυνη του πλανηταρίου στο U.S. Space & Rocket Center, Έμιλι Γουάτσον, στην Ισλανδία και τη Γροιλανδία η ολική φάση θα εμφανιστεί ψηλά στον ουρανό αργά το απόγευμα, ενώ στην Ισπανία θα σημειωθεί λίγο πριν από το ηλιοβασίλεμα.

Η πρώτη ολική έκλειψη στην Ευρώπη μετά το 1999

Η τελευταία ολική ηλιακή έκλειψη που ήταν ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη σημειώθηκε στις 11 Αυγούστου 1999.

Για την Ισπανία, η έκλειψη του 2026 αποτελεί την πρώτη ολική έκλειψη από το 1905, ενώ για την Ισλανδία η προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία χρονολογείται από το 1954.

Η επόμενη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από περιοχές της Ευρώπης θα έρθει μόλις έναν χρόνο αργότερα, στις 2 Αυγούστου 2027. Η ζώνη της ολικότητας θα περάσει από τμήματα της νότιας Ισπανίας, του Μαρόκου, της Αλγερίας, της Τυνησίας, της Λιβύης, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας.

Τότε, και η νότια Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό της μερικής έκλειψης.

Πώς δημιουργείται μια ηλιακή έκλειψη

Η ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, με αποτέλεσμα να περιορίζεται προσωρινά το ηλιακό φως που φτάνει σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη.

Ανάλογα με τη γεωμετρία του φαινομένου, η έκλειψη μπορεί να είναι ολική, μερική ή δακτυλιοειδής.

Στην ολική έκλειψη, η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο, δημιουργώντας μια περιοχή απόλυτου σκοταδιού κατά μήκος της στενής ζώνης της ολικότητας.

Στη δακτυλιοειδή έκλειψη, η Σελήνη βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη και, λόγω της μικρότερης φαινόμενης διαμέτρου της, δεν μπορεί να καλύψει ολόκληρο τον Ήλιο. Έτσι, γύρω από τη Σελήνη παραμένει ορατός ένας φωτεινός «δακτύλιος».

Στη μερική έκλειψη, η Σελήνη καλύπτει μόνο ένα τμήμα του ηλιακού δίσκου, δημιουργώντας την εικόνα ενός Ήλιου που φαίνεται σαν να έχει «φαγωθεί» από τη μία πλευρά.

Πόσο συχνές είναι οι ολικές εκλείψεις

Παρότι οι ολικές ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν περίπου μία φορά κάθε 18 μήνες κάπου στη Γη, δεν είναι καθόλου εύκολο να παρατηρηθούν από ένα συγκεκριμένο σημείο.

Ο λόγος είναι ότι η ζώνη της ολικότητας είναι εξαιρετικά στενή, συνήθως με πλάτος μόλις μερικών δεκάδων χιλιομέτρων. Παράλληλα, η διαδρομή της σκιάς μεταβάλλεται σε κάθε έκλειψη.

Έτσι, η πιθανότητα μία συγκεκριμένη περιοχή να βρεθεί ακριβώς στη ζώνη της ολικότητας είναι πολύ μικρή. Μια πόλη μπορεί να χρειαστεί να περιμένει εκατοντάδες χρόνια ή ακόμη περισσότερο, για να βρεθεί ξανά στην πορεία μιας ολικής έκλειψης.

Αντίθετα, όσοι είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν ακολουθώντας τη διαδρομή της σκιάς, μπορούν να παρακολουθήσουν αρκετές ολικές εκλείψεις κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία το 2027

Η επόμενη ολική ηλιακή έκλειψη θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2027 και θα διασχίσει περιοχές της νότιας Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Η ολική φάση θα διαρκέσει έως και 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, δηλαδή σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από την ολική φάση της έκλειψης του Αυγούστου του 2026.

Τι αποκαλύπτουν οι εκλείψεις στους επιστήμονες

Οι ηλιακές εκλείψεις έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιστημονική έρευνα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, για παράδειγμα, επιστημονικές αποστολές αξιοποίησαν τις εκλείψεις για να μετρήσουν τις θέσεις των άστρων και να ελέγξουν προβλέψεις που συνδέονταν με τη θεωρία της βαρύτητας του Αϊνστάιν.

Η επιστημονική αξία των εκλείψεων παραμένει σημαντική και σήμερα. Κατά την ολική φάση, όταν ο φωτεινός δίσκος του Ήλιου καλύπτεται, γίνεται ορατή η ηλιακή κορώνα.

Οι αστρονόμοι μπορούν έτσι να μελετήσουν τη δομή και τη θερμοκρασία της, καθώς και τη σύνδεσή της με τον ηλιακό άνεμο.

Πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε με ασφάλεια

Για την παρατήρηση μιας έκλειψης, το πρώτο βήμα είναι να βρίσκεται κανείς εντός της περιοχής από όπου το φαινόμενο είναι ορατό. Είναι επίσης σημαντικό να ελεγχθούν οι ακριβείς ώρες της έκλειψης και οι καιρικές συνθήκες, καθώς η συννεφιά μπορεί να εμποδίσει την παρατήρηση.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η προστασία των ματιών. Η απευθείας παρατήρηση του Ήλιου, χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή, ακόμη και μόνιμη, βλάβη στην όραση.

Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση ειδικών γυαλιών για εκλείψεις, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να φιλτράρουν την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

Μόνο όσοι βρίσκονται μέσα στη στενή ζώνη της ολικότητας μπορούν να αφαιρέσουν τα ειδικά γυαλιά, και αυτό αποκλειστικά για το σύντομο διάστημα κατά το οποίο ο Ήλιος έχει καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη.