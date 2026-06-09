Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνει ότι το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού, Apache, στα Στενά του Ορμούζ, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην δημοσίευσή του: «Μόλις ενημερώθηκα από τον Σπουδαίο Στρατό μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Apache που διαθέτουμε, ενώ εκτελούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι και οι δύο σώοι και αβλαβείς. Παρ’ όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!».

Η ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ:

Το χρονικό της κατάρριψης του Apache από τους Ιρανούς

Ένα από τα πιο εξελιγμένα πολεμικά ελικόπτερα Apache του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών καταρρίφθηκε από το Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, σύμφωνα με τους Νew York Times.

Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του Apache, όπως δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχικά δεν ήταν ξεκάθαρο αν το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, ή αντιμετώπισε μηχανικό ή άλλο πρόβλημα. Ο Λευκός Οίκος, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο αμερικανικός στρατός δεν είχαν απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει για ποιον λόγο έπεσε το ελικόπτερο, ο Τραμπ απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα σήμερα. Και έτσι έγινε, το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου, λίγο πριν τις 20:00 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι το ελικόπτερο το κατέρριψαν οι Ιρανοί και πως είναι «απαραίτητο να απαντήσουμε».

Δείτε βίντεο από το ελικόπτερο του Αμερικανικού Στρατού, το Apache:

Η συμφωνία – «φάντασμα» στην οποία έχει αναφερθεί 38 φορές ο Τραμπ

Σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε 38η φορά στην υποτιθέμενη συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου που μετρά πλέον πάνω από τρεις μήνες.

Ειδικότερα, δήλωσε ότι οι πλευρές βρίσκονται «στα τελικά στάδια αυτού που θα είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή συμφωνία».

«Τα στενά θα ανοίξουν αμέσως», υπογράμμισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς να φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του.

Όλα ξεκίνησαν στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους έξω από το Air Force One για υποτιθέμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, κάνοντας λόγο για τα «μεγάλα σημεία συμφωνίας, θα έλεγα ότι σχεδόν σε όλα συμφωνούμε».

Φυσικά, καμία ουσιαστική πρόοδος δεν υπήρξε από τότε. Παρόλα αυτά, πέρασαν δύο μήνες και ο Τραμπ ημέρα παρά ημέρα συνεχίζει να αφήνει να εννοηθεί ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι «προ των πυλών».

Από την ημέρα που κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μιλήσει για συμφωνία τουλάχιστον 38 φορές και συμφωνία δεν είδαμε…

Ωστόσο, τώρα, όπως όλα δείχνουν, η συμφωνία φαίνεται σαν να είναι πολύ μακρινό πλάνο, αφού με την σημερινή του ανάρτηση στο Truth Social τονίζει ότι είναι «απαραίτητο να απαντήσουμε στο Ιράν», μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου, Apache.