Ένα πρωτοφανές black out έχει επηρεάσει ολόκληρη την Ισπανία, ενώ φαίνεται πως έχουν πληγεί και περιοχές της Πορτογαλίας, όπως η Λισαβώνα και το Πόρτο, αλλά και της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την El Mundo, οι τηλεφωνικές γραμμές παραμένουν εκτός λειτουργίας σε όλη τη χώρα, αφού κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία του Μετρό και των εργοστασίων.

Νοσοκομεία όπως το Bellvitge στην Βαρκελώνη ή το Νοσοκομειακό Συγκρότημα Πανεπιστημιακής Νοσηλείας της A Coruña επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιούν γεννήτριες για να διασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους.

Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν, με αυτές οι γεννήτριες τους καλύπτουν και συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Την ίδια ώρα, οι αεροναυτιλιακοί ελεγκτές ενημέρωσαν μέσω του λογαριασμού τους στα κοινωνικά δίκτυα X για ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στον αέρα στους δύο μεγάλους κόμβους της Ιβηρικής Χερσονήσου: Μαδρίτη-Μπαράχας και Λισαβόνα.

Στις αεροπορικές εταιρείες επικρατεί σύγχυση καθώς προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μέσω εγκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Αντίστοιχα, αναφέρονται ακυρώσεις και στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, El Prat.

Η μαζική διακοπή ρεύματος έχει παραλύσει και τη λειτουργία των εργοστασίων.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από την εφημερίδα El Pais, το εργοστάσιο αυτοκινήτων Ford Almussafes παραμένει χωρίς ρεύμα και με τις γραμμές παραγωγής ολοκληρωτικά σταματημένες.

«Οι εργαζόμενοι είναι τρομοκρατημένοι, δεν ξέρουν τι έχει συμβεί», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Ο κατασκευαστής φορτηγών Iveco, που διαθέτει εργοστάσια στη Μαδρίτη και στη Βαγιαδολίδ, έχει επίσης σταματήσει τις μηχανές, περιμένοντας την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η αιτία της διακοπής ρεύματος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, η κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος φαίνεται να έχει προκαλέσει προβλήματα σε όλη την Ισπανία.

Η εταιρεία Red Eléctrica ανακοίνωσε ότι έχει ενεργοποιήσει σχέδια αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, αναφέροντας πως πρόκειται για ένα γενικό μπλακ άουτ, μια κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος, σε όλο το ηπειρωτικό δίκτυο.

«Οι αιτίες αναλύονται και έχουν επιστρατευτεί όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για την επίλυσή του», διευκρίνισε ο διαχειριστής του συστήματος.

