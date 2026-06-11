Μια τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, στην Ολλανδία, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ομάδα ποδηλατών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 12:30 το μεσημέρι σε οδικό άξονα κοντά στην περιοχή Βόχελβαρντε, στην επαρχία της Ζίλαντ.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών: «Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών που επέβαιναν σε ποδήλατα, καθώς και στους δύο ενήλικες συνοδούς τους κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής. Από το περιστατικό αυτό, τρεις άνθρωποι έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους – δύο παιδιά και ένας ενήλικας».

Επιπλέον, ακόμη τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ηλικία των παιδιών.