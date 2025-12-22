Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε σήμερα (22/12) πάνω σε πλήθος στην ολλανδική πόλη Νούνσπετ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία. «Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.

Η οδηγός, μια 56χρονη γυναίκα από το Νούνσπετ, υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ συνελήφθη από την αστυνομία.

Driver unwell >> A car drove into a crowd on Elburgerweg in Nunspeet on Monday evening. According to police, it was a “serious accident” with at least 10 injuries. Three trauma helicopters and several ambulances are at the scene.

