Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε σήμερα (22/12) πάνω σε πλήθος στην ολλανδική πόλη Νούνσπετ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.
Wederom een terroristische aanslag. Deze keer gepleegd door een VROUW. We hebben in Nederland een vrouwenprobleem. Niet alle vrouwen, maar wel altijd een vrouw.https://t.co/ILABiMWr1M
Emergency Services still in action after a car drove into the crowd in Nunspeet, Netherlands — 10 injured, 3 in serious condition. #lichtjesparade pic.twitter.com/tbB1JU7fdw
Η αστυνομία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία. «Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.
9 injured (3 serious) after car plows into crowd at Nunspeet, NL light parade on Elburgerweg ~7PM.
Police: No intent, accident; probe ongoing. Mass ambulances, helis on scene. Lichtjestour halted. #Nunspeet #Netherlands #lichtjesparade pic.twitter.com/1q6wZ8GtD1
Η οδηγός, μια 56χρονη γυναίκα από το Νούνσπετ, υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ συνελήφθη από την αστυνομία.
Driver unwell >> A car drove into a crowd on Elburgerweg in Nunspeet on Monday evening. According to police, it was a “serious accident” with at least 10 injuries. Three trauma helicopters and several ambulances are at the scene.
📸112 Nieuws Nederland pic.twitter.com/Zikj7UWMgj
Hollanda’nın Nunspeet kasabasında bir aracın etkinlik alanındaki kalabalığa girmesi sonucu en az dokuz kişi yaralandı. Polis, ilk bulgulara göre olayda kasıt şüphesi bulunmadığını açıkladı. pic.twitter.com/FARXjUOIw5
«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας. Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».