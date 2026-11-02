Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ως αποτέλεσμα αιμομικτικών σχέσεων στην Ολλανδία, θα δικαιούνται πλέον οικονομική αποζημίωση, εφόσον αποδείξουν ότι έχουν υποστεί σοβαρή ψυχολογική βλάβη, σύμφωνα με σημερινή (02/11) ανακοίνωση της Κυβέρνησης.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δρομολογήθηκε μετά τη δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον περασμένο Οκτώβριο, η οποία δικαίωσε έναν άνδρα γεννημένο από αιμομιξία, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά του σε αποζημίωση.

Η υπόθεση αφορούσε μητέρα η οποία, ούσα ανήλικη κατά τον χρόνο των γεγονότων, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ίδιο της τον πατέρα.

Το δικαίωμα στην ψυχική ακεραιότητα

Όπως εξήγησε η Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Κλόντια βαν Μπρούχεν, σε επιστολή της προς το Κοινοβούλιο, το δικαστήριο έκρινε πως η φύση του συγκεκριμένου εγκλήματος προκαλεί άμεση βλάβη όχι μόνο στη μητέρα, αλλά και στο ίδιο το θύμα-παιδί.

Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι στα παιδιά που γεννιούνται υπό αυτές τις συνθήκες, θίγεται άμεσα το δικαίωμά τους στην ψυχική ακεραιότητα και την ομαλή ανάπτυξη της ταυτότητάς τους.

Η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του 2025

Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε συνέχεια της νομοθετικής κινητοποίησης του 2025. Τότε, η πλειοψηφία της Κάτω Βουλής του ολλανδικού Κοινοβουλίου είχε υπερψηφίσει την πρόταση της αριστερής βουλευτού, Σονγκούλ Μιτλέρ.

Στόχος της πρότασης ήταν να διασφαλιστεί συστηματικά, μέσω ενός ειδικού ταμείου για θύματα βίαιων ή σεξουαλικών εγκλημάτων, το δικαίωμα αποζημίωσης των παιδιών που έρχονται στη ζωή από αιμομιξία.