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Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ως αποτέλεσμα αιμομικτικών σχέσεων στην Ολλανδία, θα δικαιούνται πλέον οικονομική αποζημίωση, εφόσον αποδείξουν ότι έχουν υποστεί σοβαρή ψυχολογική βλάβη, σύμφωνα με σημερινή (02/11) ανακοίνωση της Κυβέρνησης.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
Η συγκεκριμένη εξέλιξη δρομολογήθηκε μετά τη δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον περασμένο Οκτώβριο, η οποία δικαίωσε έναν άνδρα γεννημένο από αιμομιξία, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά του σε αποζημίωση.
Η υπόθεση αφορούσε μητέρα η οποία, ούσα ανήλικη κατά τον χρόνο των γεγονότων, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ίδιο της τον πατέρα.
Το δικαίωμα στην ψυχική ακεραιότητα
Όπως εξήγησε η Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Κλόντια βαν Μπρούχεν, σε επιστολή της προς το Κοινοβούλιο, το δικαστήριο έκρινε πως η φύση του συγκεκριμένου εγκλήματος προκαλεί άμεση βλάβη όχι μόνο στη μητέρα, αλλά και στο ίδιο το θύμα-παιδί.
Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι στα παιδιά που γεννιούνται υπό αυτές τις συνθήκες, θίγεται άμεσα το δικαίωμά τους στην ψυχική ακεραιότητα και την ομαλή ανάπτυξη της ταυτότητάς τους.
Η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του 2025
Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε συνέχεια της νομοθετικής κινητοποίησης του 2025. Τότε, η πλειοψηφία της Κάτω Βουλής του ολλανδικού Κοινοβουλίου είχε υπερψηφίσει την πρόταση της αριστερής βουλευτού, Σονγκούλ Μιτλέρ.
Στόχος της πρότασης ήταν να διασφαλιστεί συστηματικά, μέσω ενός ειδικού ταμείου για θύματα βίαιων ή σεξουαλικών εγκλημάτων, το δικαίωμα αποζημίωσης των παιδιών που έρχονται στη ζωή από αιμομιξία.