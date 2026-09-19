Η ολλανδική αστυνομία καταστολής διαδηλώσεων διέλυσε αρκετές εκατοντάδες ακροδεξιούς διαδηλωτές στη Χάγη σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, αφού ξέσπασαν επεισόδια βίας και οι τοπικές Αρχές απαγόρευσαν την προγραμματισμένη πορεία τους.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις όταν ορισμένοι ακροδεξιοί διαδηλωτές άρχισαν να χαιρετούν ναζιστικά και να πετούν πυροτεχνήματα και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Βίντεο από τη συγκέντρωση των ακροδεξιών στη Χάγη:

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ φαν Βιλ ζήτησε μέσω της πλατφόρμας X μια «ιδιαίτερα αυστηρή» απάντηση σε αυτό που περιέγραψε ως «αποτρόπαιες εικόνες» στη διαδήλωση. Ανέφερε ότι οι διαδηλωτές έκαναν ναζιστικούς χαιρετισμούς, φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα, επιτέθηκαν στην αστυνομία και πέταξαν πυροτεχνήματα κατά των αστυνομικών των ΜΑΤ.

«Ένα ευχαριστώ σε όλους τους αστυνομικούς που για άλλη μια φορά προασπίζονται το δημοκρατικό μας κράτος δικαίου», έγραψε.

Ο δήμος της Χάγης απαγόρευσε την πορεία αφού ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα στους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στο Μάλιεβελντ, ένα πάρκο στο κέντρο της πόλης, και αργότερα διέταξε τη διάλυση του πλήθους.

Τα επεισόδια του Σαββάτου σημειώθηκαν έναν χρόνο μετά τις αναταραχές που είχαν προκληθεί γύρω από μια δεξιά διαδήλωση. Τότε, ένα περιπολικό της αστυνομίας είχε πυρποληθεί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ μαυροφορεμένων διαδηλωτών και της αστυνομίας, ενώ είχαν δεχθεί επίθεση και στα γραφεία του κεντρώου κόμματος D66, του οποίου ο ηγέτης, Ρομπ Γιέτεν, είναι πλέον πρωθυπουργός.

Πηγή: Wral