Εκατοντάδες αγρότες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις χθες Δευτέρα το βράδυ στην Ολλανδία, προχωρώντας σε αποκλεισμούς δρόμων κι ανάβοντας φωτιές, σύμφωνα με την αστυνομία και ολλανδικά ΜΜΕ.

«Άναψαν φωτιές, εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και οδήγησαν αγροτικά οχήματα σε αυτοκινητόδρομο», περιέγραψε η αστυνομική διεύθυνση της Γκελντρ (κεντρικά) μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας πως «ελήφθησαν μέτρα».

🚨 Farmers in the Netherlands 🇳🇱 block a highway with fire#FarmersProtest #FarmersProtest2024 #protest pic.twitter.com/LT0lQHPFmx

— Martin Zdravkov (@MartinZ1703) February 5, 2024