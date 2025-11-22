Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της νότιας Ολλανδίας διακόπηκε λόγω της εμφάνισης πλήθους drones, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Χ ο Ολλανδός υπουργός Αμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς.

«Ο εξοπλισμός κατά των drones είναι έτοιμος να αναλάβει δράση. Ερευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Ολλανδός υπουργός Αμυνας.

🇳🇱 – NETHERLANDS – DEVELOPING SITUATION 🔸 Visual confirmation of drones at Eindhoven Airport in the Netherlands. https://t.co/qg3kqLsSzB pic.twitter.com/rmy6uE4hbg — NEXUSx (@Nexus_osintx) November 22, 2025

Ο ολλανδικός στρατός έκανε χθες χρήση οπλικών συστημάτων κατά των drones στην αεροπορική βάση του Φόλκελ που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Αϊντχόφεν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Αμυνας.

BREAKING: Air traffic at Eindhoven airport has been suspended due to multiple drone sightings, according to the Dutch defence minister.

https://t.co/BqIacbIWup 📺Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/SYiflmfyMR — Sky News (@SkyNews) November 22, 2025

Σε ερώτηση σχετικά με την προέλευση των drones αυτών, το υπουργείο δεν έκανε σχόλιο.

Drones και άλλες εναέριες διεισδύσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Τον Σεπτέμβριο περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και τρία ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά.

Εκτοτε, πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης έχουν διαταράξει τις εναέριες λειτουργίες στην Ευρώπη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αποκαλέσει αυτά τα περιστατικά «υβριδικό πόλεμο».

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters