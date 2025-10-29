Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη την Τρίτη 28/10, φορώντας στρατιωτική στολή παραλλαγής και φούμο στο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών ασκήσεων με τις ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις.

Η εκπαιδευτική άσκηση πραγματοποιήθηκε σε κέντρο εκπαίδευσης του Χαρντερβίκ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.

Όπως δημοσίευσε η ολλανδική ιστοσελίδα NOS, η 54χρονη Μάξιμα συμμετείχε σε δύο διαφορετικές ασκήσεις μαζί με μέλη της Βασιλικής Στρατοχωροφυλακής. Σε μία από αυτές, βοήθησε στη φροντίδα «τραυματία» σε προσομοίωση συνθηκών μάχης, εφαρμόζοντας τεχνικές πρώτων βοηθειών.

Η δράση της βασίλισσας εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής θητείας, που στοχεύει στην προσέλκυση νέων στρατιωτών στις ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις.

Η κόρη της, πριγκίπισσα Αμαλία, 21 ετών, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο τη δική της στρατιωτική εκπαίδευση με βαθμό υπαξιωματικού, ενώ παράλληλα σπουδάζει Νομική στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Η συμμετοχή της Μάξιμα σε ασκήσεις προσομοίωσης μάχης και η έντονη αφοσίωση της πριγκίπισσας Αμαλία στη στρατιωτική εκπαίδευση αναδεικνύουν τη σημασία που δίνει η Ολλανδική βασιλική οικογένεια στην ετοιμότητα και στην υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.