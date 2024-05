Φοιτητές του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ εγκατέστησαν τη Δευτέρα έναν καταυλισμό στην πανεπιστημιούπολη του ιδρύματος, ζητώντας από τη διοίκηση του πανεπιστημίου να διακόψει κάθε σχέση με το Ισραήλ λόγω της στρατιωτικής επιχείρησής του στη Γάζα.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από ολλανδικά ΜΜΕ διακρίνονται κυρίως περίπου 10 σκηνές σε έναν υπαίθριο χώρο μεταξύ των κτηρίων του πανεπιστημίου και δεκάδες φοιτητές, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν παλαιστινιακή μαντίλα.

Students at the UvA, VU and AUC have just set up an encampment to demand divestment and boycott from Israeli companies and institutions at Roeterseiland in Amsterdam. Please come down and show them support. At 6pm there is a staff support demo. Everyone welcome. pic.twitter.com/F76efwDL1S

— Harry Pettit (@HarrygPettit) May 6, 2024