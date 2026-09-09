Η ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε την Τρίτη τη διαδικασία για να ακυρώσει την άδεια ενός ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού, ο πρώην διευθυντής του οποίου εξέφρασε, σε μια διαδικτυακή εκπομπή, την εκτίμησή του για ορισμένες δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ.

Το κανάλι Ongehoord Nederland («Η Ολλανδία που δεν ακούγεται») έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία και ότι χρησιμοποιείται ως βήμα για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας.

Ανακοινώνοντας τη διαδικασία για την απαγόρευση του καναλιού, η υπουργός Μέσων Ενημέρωσης Ριάνε Λέτσερτ, είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση δεν ελήφθη λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος αλλά επειδή υπήρξε «μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων». «Όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων και να επωφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνήσει από κοινού», είπε, προσθέτοντας ότι το μέτρο δεν ελήφθη «ελαφρά τη καρδία».

Πριν από την ανακοίνωση της υπουργού, ο πρόεδρος του Ongehoord Nederland, Πέτερ Φλέμιξ, είπε ότι το κανάλι «δεν θα δεχτεί χωρίς κάποια άλλη διαδικασία» αυτήν την απόφαση. Ο Φλέμιξ έχει τη δυνατότητα πάντως να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να ακυρώσει την απαγόρευση.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NPO κάλεσε τη Δευτέρα την υπουργό να ακυρώσει την άδεια του Ongehoord Nederland, επικαλούμενος τη «συστηματική παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων» και την «ανεπαρκή συνεργασία του με τους άλλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς».

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν μια διαδικτυακή εκπομπή που μεταδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Ο διευθυντής του καναλιού Γιόοστ Νιμόλερ, που παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς και η παρουσιάστρια της εκπομπής αυτής επιδοκίμαζαν μια ομιλία του Χίτλερ στην οποία κατήγγειλε μια «διεθνή κλίκα χωρίς ρίζες». Ο ναζιστής δικτάτορας «τα είπε σωστά» δήλωσε ο Νιμόλερ, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν κάποια πράγματα» με τα οποία συμφωνεί με τον Χίτλερ.

Το Ongehoord Nederland, που εντάχθηκε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα της Ολλανδίας το 2022, έχει καταδικαστεί πολλές φορές σε πρόστιμα λόγω των προγραμμάτων του.