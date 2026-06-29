Το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας εξέδωσε μια σαφή προειδοποίηση, αναφέροντας ότι η Μόσχα ενδέχεται να μην σταματήσει τις πολεμικές της δραστηριότητες μετά την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών στα ουκρανικά μέτωπα.

Σύμφωνα με τους ολλανδικούς αμυντικούς κύκλους, η Ρωσία διατηρεί τη δυναμική να ξεκινήσει μια νέου τύπου στρατιωτική εκστρατεία, η οποία αν και θα είναι περιορισμένου εύρους, θα στρέφεται ευθέως εναντίον κάποιου κράτους-μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της συγκεκριμένης έκθεσης εστιάζει στο χρονοδιάγραμμα, καθώς οι αναλυτές εκτιμούν ότι ένα τέτοιο επιθετικό σενάριο είναι ικανό να εκδηλωθεί μόλις δώδεκα μήνες μετά την οριστική λήξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, γεγονός που θέτει τις νατοϊκές δυνάμεις σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης για την αποτροπή μελλοντικών κινδύνων.

Στην ετήσια έκθεσή του για την αμυντική στρατηγική της χώρας, το υπουργείο αναφέρεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια «γκρίζα ζώνη», μεταξύ πολέμου και ειρήνης, και δεσμεύεται ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις στον αμυντικό τομέα της Ολλανδίας, κυρίως σε μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα, όπως είναι τα drones.

«Οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια μακρά αντιπαράθεση με την Ευρώπη.Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να υπάρξει ένας περιορισμένος πόλεμος εναντίον μελών του ΝΑΤΟ, μετά το τέλος του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία», σύμφωνα με Ολλανδούς αξιωματούχους.

Η προειδοποίηση αυτή διατυπώνεται μία εβδομάδα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Η ρωσική απειλή αναμένεται ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έχει δηλώσει ότι η Ρωσία «θα μπορούσε να είναι έτοιμη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια» για μια σύγκρουση με τη Συμμαχία.

Για να αντιμετωπίσει τις απειλές, η Ολλανδία σκοπεύει να ιδρύσει ένα ειδικό «εργαστήριο ανάπτυξης» μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ικανών να μάχονται με άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη και η Ολλανδία θα είναι αρκετά ισχυρές εγκαίρως για να προστατεύσουν την ελευθερία, την ασφάλεια και τον τρόπο ζωής μας», είπε η υπουργός Άμυνας Ντίλαν Γεσιλγκόζ. «Αυτή είναι η ευθύνη κάθε γενιάς, όμως σπανίως ήταν τόσο επείγουσα», πρόσθεσε.