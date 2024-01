Iσχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Ρότερνταμ και υπήρξαν αναφορές για πολλούς τραυματίες.

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο γκαράζ του κτηρίου και μάλιστα πολλά από τα διαμερίσματα έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά

Οι ένοικοι τουλάχιστον 25 κατοικιών χρειάστηκε να διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία.



Τα ακριβή αίτια είναι υπό διερεύνηση.

At least 25 homes had to be temporarily evacuated, with fireworks stored in the same building emptied out as a precaution. A smoke alert was sent to residents of neighbouring areashttps://t.co/KZBi68ZMe0 pic.twitter.com/Zrx7c86FpI

— Sky News (@SkyNews) January 30, 2024