Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο 39χρονος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, και ο Αργεντινός αρραβωνιαστικός του, παίκτης του χόκεϊ Νίκολας Κίναν, καθώς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (19/10) ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί την άνοιξη του 2027.

Η εγκυμοσύνη επιτεύχθηκε μέσω μη εμπορικής παρένθετης μητρότητας και δωρεάς ωαρίου από δύο Ολλανδές φίλες του ζευγαριού, σε πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία της χώρας.

Ο νεαρότερος ηγέτης στην ιστορία της Ολλανδικής κυβέρνησης και ο σύντροφός του εξέφρασαν την απέραντη ευγνωμοσύνη τους για το μεγάλο δώρο ζωής, ενώ το κόμμα D66 ξεκαθάρισε ότι τηρήθηκαν αυστηρά όλοι οι κανόνες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η συγκινητική ανακοίνωση και η ανάρτηση στο Instagram

Τα ευχάριστα νέα ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, φέρνοντας κύμα ευχών προς τον Ολλανδό Πρωθυπουργό και τον σύντροφό του.

Ο Νίκολας Κίναν, Αργεντινός αθλητής του χόκεϊ και αρραβωνιαστικός του Ρομπ Γέτεν, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες του ζευγαριού να κρατά το πρώτο υπερηχογράφημα, καθώς και μια φωτογραφία με την παρένθετη μητέρα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Κίναν έγραψε στα αγγλικά, τα ισπανικά και τα ολλανδικά:

«Κάποιος πολύ ξεχωριστός άνθρωπος βρίσκεται καθ’ οδόν. Τα λέμε το 2027, μικρούλι. Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να ευχαριστήσουμε τη δότρια μας ωαρίου, την παρένθετη μητέρα και τις οικογένειες και των δύο. Τίποτα από αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς εσάς».

Το ζευγάρι, που είχε προγραμματίσει τον γάμο του για το φετινό καλοκαίρι, αναγκάστηκε να τον αναβάλει προσωρινά λίγο αφότου ο 39χρονος Γέτεν ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας, ως ο νεαρότερος επικεφαλής κυβέρνησης στην ιστορία της Ολλανδίας μετά τη νίκη του κόμματος D66.

Ολόκληρη η ανάρτηση του ζευγαριού αναφέρει:

«Είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο που έρχεται. Τα λέμε το 2027, μικρή μου

Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στη δότρια ωαρίων μας, την κύηση μητέρα μας Λίζα, και τις οικογένειές τους. Χωρίς εσάς όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά

Μερικοί πολύ ξεχωριστοί φίλοι και καληνύχτα. Τα λέμε το 2027, μικρή μου

Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να ευχαριστήσουμε τη δότρια ωαρίων μας, την έγκυο γυναίκα μας, Λίζα, και τις οικογένειές τους. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσάς

Κάποιος πολύ ξεχωριστός είναι καθ’ οδόν. Τα λέμε το 2027, μικρή μου

Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να ευχαριστήσουμε τη δότρια ωαρίων μας, την παρένθετη μητέρα μας Λίζα και τις οικογένειές τους. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσάς».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nicolás S. Keenan (@nicokeenan)

Μη εμπορική παρένθετη μητρότητα από φίλες του ζευγαριού

Στην Ολλανδία, η καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος σε παρένθετη μητέρα (εμπορική παρένθετη μητρότητα)απαγορεύεται αυστηρά από τον νόμο.

Όπως αποσαφήνισε το κόμμα D66 με επίσημη ανακοίνωσή του, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη διαφάνεια και σε πλήρη σύμπνοια με το νομικό πλαίσιο της χώρας:

Η παρένθετη μητέρα και η δότρια: Πρόκειται για δύο Ολλανδές φίλες του ζευγαριού, οι οποίες έχουν ήδη αποκτήσει δικά τους παιδιά και προσφέρθηκαν εθελοντικά, χωρίς κανένα οικονομικό κίνητρο.

Η τεχνολογία: Η εγκυμοσύνη επιτεύχθηκε με τη χρήση «υψηλής τεχνολογίας» μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) που προσφέρονται στις ολλανδικές δομές υγείας.

Ο Πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν δήλωσε σχετικά στον ιστότοπο του κόμματός του:

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες που, χάρη σε δύο υπέροχες γυναίκες, έχουμε τώρα την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε το μεγάλο μας όνειρο. Η παρένθετη μητέρα και το μωρό είναι καλά, κάτι που φυσικά είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Καλούμε θερμά όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων».

Από την πλευρά της, η παρένθετη μητέρα, Λίζα, σημείωσε:

«Μεγάλωσα σε ένα ζεστό και γεμάτο αγάπη περιβάλλον και τώρα έχω κι εγώ μια φανταστική οικογένεια. Με την άνευ όρων υποστήριξη των δικών μας, η παρένθετη μητρότητα μου φαίνεται ένας πολύ ειδικός τρόπος να συμβάλω στην πραγματοποίηση του ονείρου των αγαπημένων μας φίλων».

Σύντομη άδεια για τον Πρωθυπουργό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το D66, ο Ρομπ Γέτεν προτίθεται να λάβει ολιγοήμερη άδεια μόλις γεννηθεί το παιδί την άνοιξη του 2027, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό του και στο νεογέννητο τις πρώτες ημέρες.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, δεν σχεδιάζει να κάνει χρήση μεγαλύτερης διάρκειας γονικής άδειας, διατηρώντας κανονικά τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα.