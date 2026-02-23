Η νέα κυβέρνηση της Ολλανδίας ορκίσθηκε σήμερα με επικεφαλής τον 38χρονο κεντρώο Ρομπ Γέτεν, τον νεότερο και πρώτο ανοικτά ομοφυλόφιλο πρωθυπουργό της χώρας.

Ο Ρομπ Γέτεν και το κόμμα του D66 εξασφάλισε την νίκη εκθρονίζοντας το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκερτ Βίλντερς στις πρόωρες εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν τον Οκτώβριο μετά την πτώση της δεξιότερης κυβέρνησης στην πρόσφατη ιστορία της Ολλανδίας κατόπιν της αποχώρησης του PVV από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Με πλειοψηφία 66 εδρών στο 150μελές κοινοβούλιο, ο κυβερνητικός συνασπισμός θα έχει ανάγκη την υποστήριξη κομμάτων της αντιπολίτευσης για την ψήφιση των νομοσχεδίων.

Μετά την νίκη του, ο Ρομπ Γέτεν δήλωσε ότι είναι εφικτό «να νικήσει κανείς τα λαϊκίστικά κόμματα, αν κάνει προεκλογική εκστρατεία με ένα θετικό μήνυμα για την χώρα».

Κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ρομπ Γέτεν είχε δηλώσει την πρόθεσή του να επαναφέρει την πέμπτη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην καρδιά της Ευρώπης, διότι, «χωρίς ευρωπαϊκή συνεργασία, δεν πάμε πουθενά».

Το πρόγραμμα του νέου κυβερνητικού συνασπισμού υπόσχεται καθολική υποστήριξη προς την Ουκρανία και επαναδιατυπώνει την προσήλωση στο ΝΑΤΟ ως προς τις αμυντικές δαπάνες.

