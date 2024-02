Η κυβέρνηση της Ολλανδίας θα συνεισφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ, εντός των ορίων της πρωτοβουλίας της Τσεχίας, για την αγορά πυρομαχικών προοριζόμενων για τον στρατό της Ουκρανίας, από διάφορες χώρες εκτός Ευρώπης, είπε σε δήλωση του, τη Δευτέρα (26/2) ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, μετά τη διεθνή διάσκεψη στο Παρίσι.

«Ελπίζω πως θα ακολουθήσουν κι άλλες χώρες», είπε ο κ. Ρούτε, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη διαδοχή του Γενς Στόλτενμπεργκ στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του NATO.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μάλιστα, σημείωσε πως «οι χώρες που θα πουλήσουν τα πυρομαχικά επιθυμούν να μην κατονομαστούν».

Two years after the invasion, Ukraine’s troops are continuing to stand their ground courageously. But we also see that Russia is continuing to put pressure on the front lines. This places heavy demands on those defending them. At the invitation of French President @EmmanuelMacron… pic.twitter.com/MgPjfzyCnv

— Mark Rutte (@MinPres) February 26, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ