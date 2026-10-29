Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο πάρκο σαφάρι Beekse Bergen, στην πόλη Hilvarenbeek της νότιας Ολλανδίας. Η φροντίστρια, η οποία δέχθηκε σφοδρή επίθεση από δύο αρσενικές περσικές λεοπαρδάλεις, υπέκυψε στα τραύματά της τρεις ημέρες αργότερα.

Παρά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη στο κεφάλι και τον λαιμό, η γυναίκα κατάφερε να χρησιμοποιήσει τον φορητό ασύρματο και να ειδοποιήσει άμεσα τους συναδέλφους της.

Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε κοντινό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Παρότι η πορεία της υγείας της έδειχνε αρχικά ευνοϊκά σημάδια, η κατάστασή της επιδεινώθηκε απότομα το βράδυ της Κυριακής, με τον θάνατό της να επιβεβαιώνεται επίσημα την Τρίτη.

Τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας και αυστηρά πρωτόκολλα

Το θύμα αποτελούσε μία από τις πιο έμπειρες παρουσίες στον χώρο, καθώς εργαζόταν στο συγκεκριμένο πάρκο για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, έχοντας ξεκινήσει την πορεία της εκεί από την ηλικία των 17 ετών. Τα τελευταία οκτώ χρόνια είχε αναλάβει τη φροντίδα των συγκεκριμένων λεοπαρδάλεων, με τον επικεφαλής φροντίδας των ζώων να την περιγράφει ως άριστη επαγγελματία με βαθιά γνώση και ιδιαίτερη προσήλωση στα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του πάρκου, οι φροντιστές εργάζονται ανά ζεύγη, ωστόσο εισέρχονται μεμονωμένα στους επικίνδυνους χώρους των ζώων ώστε να αποτρέπεται το ταυτόχρονο άνοιγμα των θυρών.

Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων γύρων στο τμήμα των αρπακτικών, όμως κάτι πήγε στραβά κατά την είσοδό της στον εσωτερικό χώρο. Η απουσία καμερών ασφαλείας δυσχεραίνει την ακριβή ανακατασκευή της αλληλουχίας των γεγονότων.

Τα αναπάντητα ερωτήματα και η έρευνα

Οι δύο περσικές λεοπαρδάλεις είχαν μεταφερθεί στην εσωτερική εγκατάσταση εξαιτίας σφοδρών καταιγίδων που είχαν πλήξει την περιοχή το προηγούμενο βράδυ. Παρότι η παρουσία των αιλουροειδών μέσα στο περίβλημα είχε καταγραφεί και κοινοποιηθεί στο προσωπικό, παραμένει ασαφές εάν η συγκεκριμένη πληροφορία είχε περιέλθει σε γνώση της φροντίστριας πριν εισέλθει μόνη της.

Η διοίκηση του πάρκου δεν έχει διευκρινίσει αν η υπάλληλος γνώριζε για την παραμονή των ζώων στον χώρο και έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, το Beekse Bergen έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο θανάτωσης των δύο λεοπαρδάλεων.