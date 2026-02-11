Στην Ολλανδία, οι αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου τη σύλληψη δεκαπέντε ατόμων, ηλικίας από 16 έως 53 ετών, τα οποία κατηγορούνται για διάδοση προπαγάνδας υπέρ του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) και για υποκίνηση σε τρομοκρατικές ενέργειες μέσω κοινωνικών δικτύων, κυρίως της πλατφόρμας TikTok.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις της χώρας, με τον μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων να γίνονται στη Χάγη, ενώ ο κύριος ύποπτος είχε ήδη τεθεί υπό κράτηση από τις 20 Ιανουαρίου.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν ειδική ομάδα της αστυνομίας εντόπισε έναν λογαριασμό που δημοσίευε βίντεο με προπαγάνδα του ISIS στα αραβικά, συνοδευόμενα από ολλανδικούς υπότιτλους.

Τα βίντεο (κάποια εκ των οποίων ξεπέρασαν τις 100.000 προβολές), προέτρεπαν σε ένταξη στο ISIS και εξύμνησαν τη «μάρτυρα» δράση υπέρ του Ισλαμικού Κράτους.

Οι αρχές θεωρούν ότι η διαδικτυακή δραστηριότητα των υπόπτων είχε στόχο τόσο ενηλίκους όσο και ανηλίκους, καθώς τέσσερις από τους συλληφθέντες είναι κάτω των 18 ετών.

Από τους υπόπτους, δεκατρείς έχουν συριακή υπηκοότητα και τρεις ολλανδική, με πιθανό συνδυασμό διπλής ιθαγένειας.

Η εισαγγελία κατηγορεί τους συλληφθέντες για υποκίνηση σε τρομοκρατικά εγκλήματα, διάδοση προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης και συμμετοχή ή υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η έρευνα συνεχίζεται και δεν αποκλείονται περαιτέρω συλλήψεις, καθώς οι αρχές αξιολογούν πρόσθετα ψηφιακά στοιχεία και σχέσεις των υπόπτων.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο την ανησυχία των ευρωπαϊκών αρχών για τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω κοινωνικών δικτύων, όπου οι νέες γενιές εκτίθενται σε βίντεο που προωθούν βία και εξτρεμιστικές ιδεολογίες.

Στην Ολλανδία, ο δείκτης απειλής από τρομοκρατικές οργανώσεις παραμένει «ουσιαστικός», με κύρια πηγή κινδύνου τις ψηφιακές δραστηριότητες τζιχαντιστικών ομάδων.

Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες ασφαλείας εντείνουν τις προσπάθειες για πρόληψη της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης και για προστασία των πολιτών από ενδεχόμενες τρομοκρατικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Dutch News