Συναγερμός έχει σημάνει στην Ολλανδία μετά από αλλεπάλληλα περιστατικά στις σιδηροδρομικές γραμμές, τα οποία οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά ως ενδεχόμενες πράξεις δολιοφθοράς.

Το χάος έχει επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και το Άμστερνταμ, με ακυρώσεις, καθυστερήσεις και σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών.

Ο διαχειριστής του ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου, ProRail, προειδοποίησε ότι οι επιβάτες στην κεντρική και τη βόρεια Ολλανδία θα πρέπει να αναμένουν σοβαρές διαταραχές στα δρομολόγια κατά τη διάρκεια της Τρίτης.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα τρένα, καθώς το κλείσιμο ισόπεδων διαβάσεων προκαλεί αναστάτωση και στην οδική κυκλοφορία.

Σωλήνες και αντικείμενα τοποθετημένα πάνω στις ράγες

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, σε αρκετά σημεία του δικτύου εντοπίστηκαν μεταλλικοί σωλήνες και άλλα αντικείμενα τοποθετημένα επάνω στις γραμμές.

Η ProRail κάνει λόγο για περιστατικά που παραπέμπουν σε σκόπιμη ανθρώπινη ενέργεια, σημειώνοντας ότι όλα δείχνουν πως κάποιος ή κάποιοι επιχείρησαν να διαταράξουν εσκεμμένα τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι, ενώ τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα.

Την έρευνα έχει αναλάβει ειδική μονάδα της ολλανδικής αστυνομίας, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και αν πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, μέσα στην Τρίτη καταγράφηκαν συνολικά 15 περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Μεταξύ των δρομολογίων που επηρεάστηκαν ήταν εκείνα προς το διεθνές αεροδρόμιο Σίπχολ, αλλά και προς την Ουτρέχτη.

Αστυνομικοί απομάκρυναν μεταλλικούς σωλήνες 1,5 μέτρου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν πλάνα που μετέδωσε η ολλανδική δημόσια τηλεόραση NOS από το Βένεναντααλ, στην κεντρική Ολλανδία.

Στις εικόνες φαίνονται αστυνομικοί να απομακρύνουν από τις ράγες μεταλλικούς σωλήνες μήκους περίπου 1,5 μέτρου, οι οποίοι είχαν βρεθεί πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το περιστατικό στην πόλη Στέινβαϊκ, όπου αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ένα από τα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί στις ράγες.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο μικροσκόπιο και περιστατικό στη Γαλλία

Τα γεγονότα στην Ολλανδία σημειώνονται την ίδια ώρα που και στη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για πιθανή δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι γαλλικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες εκτροχιασμού τρένου που σημειώθηκε την Παρασκευή στη Νορμανδία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής που εντοπίστηκε επάνω στις ράγες ενδέχεται να συνδέεται με το περιστατικό.

Ωστόσο, ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνέζ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός, ξεκαθαρίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και πως κανένα σενάριο δεν μπορεί προς το παρόν να θεωρηθεί δεδομένο.

Οι Αρχές και στις δύο χώρες βρίσκονται πλέον σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η ταυτόχρονη εμφάνιση περιστατικών σε κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές δημιουργεί έντονο προβληματισμό.