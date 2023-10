Το ολλανδικό ακροδεξιό κόμμα Φόρουμ για τη Δημοκρατία (FvD) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διακόπτει την προεκλογική εκστρατεία του ενόψει των εκλογών του επόμενουο μήνα, μετά την επίθεση που δέχτηκε ο ηγέτης του από έναν άνδρα που τον χτύπησε με μια ομπρέλα.

Στα πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, ένας άνδρας χτυπά με δύναμη τον Τιερί Μποντέ, τον αρχηγό του FvD, ο οποίος έφτασε το βράδυ της Πέμπτης στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης για ένα συνέδριο που οργάνωνε μια φοιτητική ένωση. Ο δράστης απομακρύνθηκε γρήγορα από αστυνομικούς ενώ ο Μποντέ οδηγήθηκε εντός του κτιρίου και στη συνέχεια εκφώνησε κανονικά την ομιλία του.

In Belgium, the leader of the Dutch anti-immigration party (FvD) Thierry Baudet was attacked and beaten on the head by an activist who declared himself anti-fascist. pic.twitter.com/BBgA6sxBSb

