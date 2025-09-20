Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκρούστηκαν σήμερα στη Χάγη με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων για να τους διαλύσει, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Επικαλούμενο την αστυνομία, το πρακτορείο μετέδωσε ότι περίπου 1.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που βρίσκονταν στο σημείο.

Dutch police deployed water cannons and tear gas to disperse a protest in The Hague. The protesters were rallying for immigration restrictions and stricter policies for asylum seekers. pic.twitter.com/MTFPA1O0eu — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 20, 2025

Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς και ένα περιπολικό πυρπολήθηκε. Επιτέθηκαν επίσης στο τοπικό γραφείο ενός πολιτικού κόμματος, του (σοσιαλδημοκρατικού) D66, του οποίου τα παράθυρα έσπασαν.

Αρκετές συλλήψεις έγιναν, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, σύμφωνα με το ANP.

🇳🇱 #Netherlands: An anti-immigration protest in The Hague turned violent today when demonstrators left the authorised rally site at the Malieveld and stormed the nearby A12 highway. Around 1,500 people gathered on the road, where clashes erupted as police officers were pelted… pic.twitter.com/cr8ODuhNzI — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 20, 2025

“Δεν αγγίζουμε πολιτικά κόμματα. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, αυτό είναι τεράστια αποτυχία”, κατήγγειλε ο ηγέτης του D66, ο Ρομπ Γέτεν, με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Κανείς δεν βρισκόταν στο γραφείο εκείνη την ώρα, δήλωσαν στελέχη του κόμματος, σύμφωνα με το ANP.