Οι Ολλανδοί ψηφοφόροι φαίνεται να αναδεικνύουν ως πρώτο ένα κεντρώο κόμμα, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν έξω από τα εκλογικά κέντρα και δόθηκαν απόψε στη δημοσιότητα, μετά τις πρόωρες εκλογές τις οποίες παρακολουθεί στενά όλη την Ευρώπη. Ο ακροδεξιός ηγέτης Χέερτ Βίλντερς φαίνεται να έρχεται δεύτερος με μικρή διαφορά, που δεν αποκλείεται να ανατραπεί στα επίσημα αποτελέσματα.



Το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 αναμένεται να κερδίσει 27 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου, καθώς φαίνεται να προηγείται του Χέερτ Βίλντερς και του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV), το οποίο αναμένεται να εξασφαλίσει 25, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Ipsos.

Στην Ολλανδία, οι δημοσκοπήσεις κατά την έξοδο από τα εκλογικά τμήματα αντανακλούν γενικά αρκετά καλά τη σύνθεση του κοινοβουλίου, ωστόσο η κατανομή των εδρών θα μπορούσε να αλλάξει κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

