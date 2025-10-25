Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Παρά την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, καθώς και τις νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών κολοσσών, το Κρεμλίνο διαμηνύει ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια διπλωματική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε την Παρασκευή 24/10 στο CNN πως οι δύο χώρες «απέχουν μόλις ένα βήμα» από μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύρραξης, η οποία τον ερχόμενο Φεβρουάριο θα μπει στον τέταρτο χρόνο της.

«Πιστεύω πως Ρωσία, ΗΠΑ και –στην ουσία– Ουκρανία βρίσκονται κοντά σε μια διπλωματική λύση. Η απόφαση του προέδρου Ζελένσκι να αναγνωρίσει ότι το επίκεντρο είναι πλέον οι γραμμές του μετώπου, αποτέλεσε καθοριστικό βήμα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ από την Ουάσιγκτον.

«Η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να αποσυρθεί ολοκληρωτικά από την ουκρανική επικράτεια. Τώρα, όμως, βλέπουμε περιθώριο συνεννόησης, και πιστεύω πως η συμφωνία είναι κοντά», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι η συνάντηση Τραμπ–Πούτιν δεν ακυρώθηκε οριστικά αλλά αναβλήθηκε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Παρά τις νέες κυρώσεις, διαβεβαίωσε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα παραμένουν ανοιχτοί.

«Μικρός ο αντίκτυπος των κυρώσεων»

Αναφερόμενος στις αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, ο Ντμίτριεφ εκτίμησε ότι δεν θα προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Μιλώντας στο Fox News, λίγο μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους, εξήγησε:

«Δεν θεωρούμε ότι οι κυρώσεις θα πλήξουν ουσιαστικά τη ρωσική οικονομία. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα ανέβουν και, ακόμη κι αν πουλάμε μικρότερες ποσότητες, τα έσοδα θα παραμείνουν υψηλά», υπογράμμισε ο Ρώσος απεσταλμένος.

με πληροφορίες από: CNN