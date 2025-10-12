Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, η Χαμάς αναμένεται να αφήσει ελεύθερους του Ισραηλινούς ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα. Λίγο αργότερα, θα ακολουθήσει η «Σύνοδος της Ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην οποία θα συμμετάσχουν 20 ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών βασίζεται σε ένα σχέδιο 20 σημείων, το οποίο παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αυτό, η Χαμάς οφείλει να απελευθερώσει έως αύριο τους 48 εναπομείναντες ομήρους (αυτό προβλέπεται να γίνει έως τις 6 το πρωί), που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να προχωρήσει στην απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και περίπου 1.700 Παλαιστινίους που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της σύρραξης.

The return of the rightful landowners, Gaza pic.twitter.com/OrFrNzFvQG — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) October 11, 2025

Το χρονοδιάγραμμα με βάση τον Λευκό Οίκο

Προτού απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνέσετ – του ισραηλινού κοινοβουλίου – αύριο, Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί με συγγενείς ομήρων που βρίσκονται στα χέρια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ουάσινγκτον σήμερα (12/10) το απόγευμα και θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) αύριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ στις 11:00, αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτήριο της ισραηλινής Βουλής. Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή θα λάβει χώρα στις 14:30.

Αναμένεται να αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον αργότερα τη Δευτέρα, πάντα κατά το χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής προεδρίας.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders’ summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Ποιοι θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο

Όπως έγινε γνωστό, η Ελλάδα και η Κύπρος προσκλήθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσης επίσημη πρόσκληση στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στο Ελ Σαλβαδόρ, στον Καναδά, στο Κουβέιτ, στην Ιαπωνία, στην Ινδία, στην Ισπανία, στο Μπαχρέιν και στην Ουγγαρία.

Η Χαμάς δεν θα πάρει μέρος στη Σύνοδο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Over 400,000 people gather in Hostage Square in Tel Aviv tonight awaiting the release of the hostages They unfurled a banner thanking President Trump and were joined by Jared Kushner, Ivanka Trump & Steve Witkoff Video from the Hostages and Missing Families Forum Headquarters pic.twitter.com/yRklDZxrho — Ari Hoffman 🎗 (@thehoffather) October 12, 2025

Δύο κόσμοι

Εν τω μεταξύ, την ώρα που στο Ισραήλ οι πολίτες πανηγυρίζουν για τις εξελίξεις, περιμένοντας την επιστροφή των αγαπημένων τους και των συμπολιτών τους, στη Γάζα, χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στα απομεινάρια της παλιάς τους ζωής.

Σε όλον τον θύλακα, σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια πτώματα, μετά την απόσυρση στοιχείων του στρατού του Ισραήλ πίσω από συμφωνημένες γραμμές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου δεν βρίσκουν πολύ συχνά παρά συντρίμμια εκεί όπου ήταν τα σπίτια τους. Αμερικανοί στρατιώτες καταφθάνουν στον θύλακα για την επίβλεψη του ειρηνευτικού σχεδίου.

Έπειτα από ένα «εξαιρετικά εξαντλητικό» ταξίδι, η Ράζα Σαλμί κατάφερε να επιστρέψει στη γειτονιά της, στην αρ Ρίμαλ, στην καρδιά της πόλης της Γάζας, όπου τις τελευταίες εβδομάδες βομβαρδισμοί κατέστρεψαν τομείς όπου, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, βρίσκονταν χιλιάδες μαχητές της Χαμάς.

Το σπίτι της όμως «δεν υπάρχει πια», δεν έχει απομείνει παρά «ένας σωρός από συντρίμμια». «Στάθηκα μπροστά (στα συντρίμμια) και έβαλα τα κλάματα, όλες οι αναμνήσεις μου έγιναν σκόνη», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω τι να πω, αυτό που βλέπω είναι πιο δυνατό απ’ όλες τις λέξεις… Καταστροφή, καταστροφή και άλλη καταστροφή», είπε ο Σαχέρ Αμπού αλ Άτα, άλλος κάτοικος, μετά την επιστροφή του στην πόλη, μπροστά στα συντρίμμια του παιδιατρικού νοσοκομείου αρ Ραντίσι.

Οι λεπτομέρειες για την απελευθέρωση των ομήρων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι όμηροι θα παραδοθούν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια θα αναλάβουν οι ειδικές μονάδες του στρατού του Ισραήλ. Έπειτα, εφόσον κριθεί ότι οι όμηροι βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση για την υγεία τους, ελικόπτερο θα βρίσκεται ήδη στη Λωρίδα της Γάζας για να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Soroka στη Μπερ Σεβά, που είναι η μεγαλύτερη πόλη του νότιου Ισραήλ, έτσι ώστε να μπορέσει να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Για τους υπόλοιπους ομήρους θα ακολουθηθεί η διαδικασία, εφόσον τους το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους, οδικώς, με κάποια βαν. Στο Ρεΐμ έχει στηθεί ένα κέντρο υποδοχής, όπου θα τους περιμένουν τα μέλη των οικογενειών τους.

Παράλληλα, έχει ήδη προβλεφθεί η διαδικασία για την επιστροφή των σορών. Οι σοροί θα καλυφθούν με ισραηλινή σημαία και αντιστοίχως από το αν είναι πολίτες ή αν είναι στρατιώτες, θα μεταφερθούν σε διαφορετικά σημεία.

Για τους στρατιώτες έχει οριστεί μια στρατιωτική βάση για να μεταφερθούν οι σοροί καλυμμένοι με ισραηλινή σημαία και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία της ταφής.