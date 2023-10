Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Τουρκία μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου, Αλ Αχλί Αραμπί, στη Γάζα το βράδυ της Τρίτης (17/10), από την οποία υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 500 άνθρωποι.

Το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ καλεί αυτή την ώρα, όλους τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Τουρκία να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα, καθώς ο συναγερμός για τρομοκρατία αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Τρίτη ότι η επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας ήταν «το τελευταίο παράδειγμα των επιθέσεων του Ισραήλ που στερούνται των πιο βασικών ανθρώπινων αξιών».

#BREAKING: Israel PMO tells all Israelis in Turkey to leave the country immediately, terror alert raised to the highest level

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 17, 2023