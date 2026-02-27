Το Ιράν βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ενεργοποιήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον το υπουργείο Εξωτερικών ενημερώσει τον Ντλοναλντ Τραμπ για αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών.

Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι στρατιωτικοί στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι και συγκεντρωμένοι από τον αμερικανικό στρατό.

Το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (Foundation for Defense of Democracies) παρουσιάζει σε τρεις χάρτες τους πιθανούς στόχους, αποκαλύπτοντας την κατανομή τους ανά τύπο και περιοχή:

Στρατιωτικοί στόχοι: Συγκεντρωμένοι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια του Ιράν.

Πυρηνικοί στόχοι: Οι δώδεκα εγκαταστάσεις εντοπίζονται κυρίως στο κέντρο της χώρας.

Καθεστωτικές εγκαταστάσεις: Κεντρικά τοποθετημένες στα νότια, κοντά στον Περσικό Κόλπο.

Το Foundation for Defense of Democracies (FDD) είναι ένα αμερικανικό think tank με έδρα την Ουάσιγκτονπου εστιάζει στην εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια.

Ιδρύθηκε το 2001λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και συχνά επικρίνεται από χώρες όπως το Ιράν για τις θέσεις τουενώ ειδικεύεται σε θέματα όπως η τρομοκρατίαη ασφάλεια και η Μέση Ανατολή.

Που θα μπορούσαν να χτυπήσουν οι ΗΠΑ

Στο ενδεχόμενο της άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης, οι ΗΠΑ – με βάση τη μέχρι τώρα στρατηγική τους σε παρόμοιες κρίσεις – θα στόχευαν κυρίως υποδομές υψηλής στρατηγικής αξίας, αποφεύγοντας, τουλάχιστον αρχικά, μαζικά πλήγματα σε αστικά κέντρα.

Οι πιθανότεροι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

Πυρηνικές εγκαταστάσεις

Τις πιο «κρίσιμες» τοποθεσίες του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όπως:

Natanz Nuclear Facility.

Fordow Fuel Enrichment Plant.

Bushehr Nuclear Power Plant.

Στόχος θα ήταν η επιβράδυνση ή καταστροφή δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου και ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Στρατιωτικές βάσεις και υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης

Οι ΗΠΑ έχουν στο παρελθόν στοχοποιήσει τη Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), ειδικά μονάδες πυραύλων και drone.

Πιθανοί στόχοι:

Βάσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Κέντρα ελέγχου UAV.

Αποθήκες οπλισμού.