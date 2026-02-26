Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν για σήμερα, αφού καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγιέντ Μπαντρ μπιν Χαμάντ μπιν Χαμούντ αλ Μπουσαϊντί.

We have finished the day after significant progress in the negotiation between the United States and Iran. We will resume soon after consultation in the respective capitals. Discussions on a technical level will take place next week in Vienna. I am grateful to all concerned for… — Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 26, 2026

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σύντομα, αφού οι αντιπροσωπείες επιστρέψουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους για διαβουλεύσεις, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί, συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Λίγο νωρίτερα πάντως, ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την πρωινή διαπραγμάτευση.

Οι ΗΠΑ ευελπιστούν ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα οδηγήσουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό ή τη μείωση του προγράμματος πυρηνικών όπλων της Ασιατικής χώρας σημαντικά κάτω από αυτό που προέκυπτε από την πυρηνική συμφωνία της εποχής Ομπάμα του 2015, καθώς και στη μείωση της απειλής του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.