Λιγότερο από μία ώρα διήρκησαν οι συνομιλίες των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα νέο γύρο συνομιλιών με απώτερο στόχο, την επίτευξη ειρήνευσης.

«Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντζού Κετσελί.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε μετά τις συνομιλίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, κυρίως των σοβαρά τραυματισμένων και των νέων σε ηλικία αιχμαλώτων.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ουμέροφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες, δήλωσε ότι λείψανα νεκρών στρατιωτών θα επαναπατριστούν επίσης στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

Παράλληλα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι το Κίεβο πιστεύει ότι όλα τα κρίσιμα ζητήματα στις συνομιλίες με τη Ρωσία μπορούν να επιλυθούν μόνο σε επίπεδο ηγετών και προτείνει τη διεξαγωγή μιας νέας συνάντησης μεταξύ 20ής και 30ής Ιουνίου για να σημειωθεί πρόοδος.

Μετά τη λήξη των συνομιλιών ο Αντρίι Γερμάκ, ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας παρέδωσαν στους Ρώσους διαπραγματευτές έναν κατάλογο με ονόματα εκατοντάδων παιδιών που το Κίεβο ζητά από τη Μόσχα να επιστρέψουν στην Ουκρανία.

«Πρόκειται για εκατοντάδες παιδιά που η Ρωσία έχει απομακρύνει παράνομα, έχει εκτοπίσει βίαια ή κρατά σε (ουκρανικά) εδάφη που κατέχει προσωρινά», τόνισε στο Telegram ο Γερμάκ.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι εκατοντάδες παιδιά απομακρύνθηκαν από ουκρανικά εδάφη από τις ρωσικές δυνάμεις και η Ουκρανία ζητά την επιστροφή τους στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι πήρε τα παιδιά για να τα προστατεύσει από τις πολεμικές συγκρούσεις.

Ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά απέρριψε πρόταση του Κιέβου για «άνευ όρων κατάπαυση του πυρός». «Η ρωσική πλευρά συνέχισε να απορρίπτει την πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», τόνισε.

Από το Βίλνιους, ο Ζελένσκι δήλωσε πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν πρέπει να «αποκτήσει τίποτα» από την εισβολή του στην Ουκρανία.

«Ο Πούτιν δεν πρέπει να επιτύχει τίποτα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την επιθετικότητά του. Οποιαδήποτε ανταμοιβή θα του έδειχνε μόνο ότι ο πόλεμος αξίζει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ηγετών κρατών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Αναφερόμενος στη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «προετοιμασίες» για μια νέα ανταλλαγή κρατουμένων με τη Ρωσία.

«Έχουν ανταλλαγεί έγγραφα μέσω της τουρκικής πλευράς και προετοιμαζόμαστε για μια νέα απελευθέρωση κρατουμένων πολέμου», είπε.

Στις 16 Μαΐου, οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μετά από τρία χρόνια μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών είχαν ήδη οδηγήσει σε συμφωνία για ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε πλευρά.

