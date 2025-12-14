Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για προτάσεις που αφορούν τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή (14/12), ύστερα από περισσότερες από πέντε ώρες, και αναμένεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα, όπως δήλωσε σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

«Διήρκεσαν πάνω από πέντε ώρες και ολοκληρώθηκαν για σήμερα με συμφωνία να επαναληφθούν αύριο το πρωί», ανέφερε ο σύμβουλος Ντμίτρο Λίτβιν σε δημοσιογράφους μέσω συνομιλίας στο WhatsApp.

Ο Λίτβιν πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα τοποθετηθεί για τις συνομιλίες τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωσή τους. Όπως είπε, οι αξιωματούχοι εξετάζουν τα σχέδια των σχετικών εγγράφων.

Το Βερολίνο είναι η «πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής διπλωματίας» για λίγες μέρες, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολέξιι Μακεΐεφ, πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία. Πράγματι, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία βρίσκονται στη γερμανική πρωτεύουσα.

Το απόγευμα της Κυριακής, η ουκρανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η αμερικανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Απεσταλμένου Στιβ Βίτκοφ και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν στην Καγκελαρία.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι θα γίνει δεκτός από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για οικονομικές συνομιλίες μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας και μια «ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων».

Αρκετοί Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να τον συνοδεύσουν, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Αυτό σηματοδοτεί το επόμενο ορόσημο στον διεθνή αγώνα για μια ειρηνική λύση στην Ουκρανία, και την πρώτη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία στο Βερολίνο από τότε που οι ΗΠΑ παρουσίασαν έναν κατάλογο 28 σημείων με αιτήματα, αυξάνοντας έτσι μαζικά την πίεση στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, από την πλευρά του, προσπαθεί να φανεί πρόθυμος για συμβιβασμούς τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, κατά τις οποίες το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί. Πολλοί Ουκρανοί έχουν κουραστεί από τον πόλεμο και ο Ζελένσκι δέχεται επίσης εγχώριες πιέσεις μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς στον στενό του κύκλο.

Για παράδειγμα, μετά από μια λεκτική επίθεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Ζελένσκι πρότεινε τη διεξαγωγή άμεσων εκλογών στην Ουκρανία.

Λίγο πριν από τις συνομιλίες στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι εγκατέλειψε τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με άλλα μέσα για την προστασία της χώρας του από μια άλλη ρωσική επίθεση.