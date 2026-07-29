Στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, κατέπλευσαν ναυτικές δυνάμεις της Κίνας και της Ρωσίας, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο κοινών περιπολιών που διήρκεσε περισσότερες από δεκαπέντε ημέρες.

Την είδηση για την ολοκλήρωση της ναυτικής αποστολής μεταδίδουν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή άφιξη των πολεμικών σκαφών στον τελικό τους προορισμό.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Xinhua, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του τακτικού ετήσιου σχεδιασμού για τη στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Παράλληλα, το κινεζικό ειδησεογραφικό δίκτυο σπεύδει να διευκρινίσει πως οι ναυτικές κινήσεις στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχουν αμιγώς προγραμματισμένο χαρακτήρα και δεν συνδέονται με τις τρέχουσες διεθνείς ή περιφερειακές εξελίξεις.

Η ειδική ομάδα αναχώρησε από το Τσινγκτάο στην ανατολική Κίνα στις 13 Ιουλίου και διέπλευσε σημαντικές θαλάσσιες οδούς της Βορειοανατολικής Ασίας, όπως το Στενό Μιγιάκο, το Στενό Βρις και το Στενό Λα Περούζ, πραγματοποιώντας περιπολίες στον δυτικό Ειρηνικό, στη Θάλασσα του Οχότσκ και στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Σινχουά .

Στην Ιαπωνία, το Στενό Βρις είναι γνωστό ως Στενό Ετορόφου και το Στενό Λα Περούζ ως Στενό Σόγια.

Οι θαλάσσιες οδοί που διέρχονται κοντά από την Κίνα και την ρωσική Άπω Ανατολή και θεωρούνται σημαντικές από στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες οδοί, παρακολουθούνται στενά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και άλλες περιφερειακές δυνάμεις.

Η ειδική ομάδα αποτελούνταν από τα αντιτορπιλικά του κινεζικού ναυτικού «Kaifeng» και «Anshan» που φέρουν κατευθυνόμενους πυραύλους, το πλοίο ανεφοδιασμού «Kekexilihu» και τη φρεγάτα «Rezky» του ρωσικού ναυτικού.

Κατά την διάρκεια των περιπολιών τους, Κίνα και Ρωσία πραγματοποίησαν προσγειώσεις ελικοπτέρων σε διαφορετικά καταστρώματα, κοινές αντιτρομοκρατικές ασκήσεις, αποστολές ανθρωπιστικής διάσωσης, καθώς και επιχειρήσεις «επίσκεψης, επιβίβασης, έρευνας και κατάσχεσης» (VBSS), σύμφωνα με το Σινχουά.

Τα κινεζικά πολεμικά πλοία πραγματοποίησαν επίσης επιπλέον ασκήσεις με πολεμικό χαρακτήρα, βασισμένες στις πραγματικές ναυτικές και αεροπορικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της αποστολής.