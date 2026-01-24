Η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, ολοκληρώθηκε, έγινε σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, γνωστό από πηγή στις συνομιλίες, αλλά και από την εκπρόσωπο του διαπραγματευτή του Κιέβου.

«Ναι», είπε η Ντιάνια Νταβιτιάν, εκπρόσωπος του ουκρανού διαπραγματευτή, Ρουστέμ Ουμέροφ, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η συνάντηση τελείωσε.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν επίσης ότι η ρωσική αντιπροσωπεία επέστρεψε στο ξενοδοχείο της στο Άμπου Ντάμπι.