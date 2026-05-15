Στη Ναυτική Βάση «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ» στο Μαρί πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η τελετή αποφοίτησης των νέων Υποβρύχιων Καταστροφέων, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση του 86ου Σχολείου Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών.

Η εκδήλωση τίμησε την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής περιόδου προετοιμασίας, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των αποφοίτων που επιλέγουν να υπηρετήσουν στη συγκεκριμένη Μονάδα.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Κώστας Φυτιρής και ο Υφυπουργός Μεταναστεύσεως και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης.

Παρόντες ήταν επίσης η Ιεραρχία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι κρατικών και τοπικών αρχών, καθώς και εν αποστρατεία στελέχη των ΟΥΚ. Η παρουσία των οικογενειών των νέων βατραχανθρώπων προσέδωσε ιδιαίτερη συγκίνηση στην εκδήλωση, η οποία κορυφώθηκε με την απονομή του διακριτικού σήματος της Μονάδας, επισφραγίζοντας την ένταξη των νέων μελών στις ειδικές δυνάμεις του ναυτικού.