Ολοκληρώθηκε η κηδεία και ο ενταφιασμός του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό, που παρακολούθησαν περισσότεροι από 200.000 πιστοί, οι οποίοι κατέκλυσαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Πατριάρχες, καρδινάλιοι, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι και ιερείς από όλον τον κόσμο βρέθηκαν στο Βατικανό στο πλαίσιο της νεκρώσιμης ακολουθίας.

🕊️ Some 50 heads of state and 10 reigning monarchs gather in #Rome on Saturday for the funeral of #PopeFrancis, who died on Monday at 88 years old.

For the latest updates, follow our #liveblog ➡️ https://t.co/L5Whq2tLBx

📸 Reuters pic.twitter.com/orrFyrfuzj

— FRANCE 24 English (@France24_en) April 26, 2025