Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν επίσης τις οχηματοπομπές των αντιπροσώπων των δύο χωρών να αποχωρούν από την κατοικία του πρέσβη του Ομάν, της χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχώρησε γύρω στις 14:45 (ώρα Ελλάδας), ακολουθούμενη λίγο αργότερα από τους Ιρανούς αντιπροσώπους, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ είχαν σήμερα (17/2) δεύτερη σειρά συνομιλιών στη Γενεύη, με σκοπό να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.