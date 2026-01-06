Πάνω από 33.000 προσκυνητές από 185 χώρες έφτασαν στη Ρώμη για το «Ιωβηλαίο της Ελπίδας», το οποίο ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ολοκλήρωσε επίσημα σήμερα το πρωί με το κλείσιμο της Αγίας Πύλης της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Πρόκειται για την τελευταία πράξη του επετειακού έτους που ξεκίνησε στα τέλη του 2024.

Πριν από το κλείσιμο, στις 9.41 π.μ., ο Ποντίφικας απήγγειλε την ευχαριστήρια προσευχή για το Άγιο Έτος: « Αυτή η ιερή πόρτα είναι κλειστή, αλλά η πόρτα της επιείκειάς σου δεν είναι κλειστή», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο Πάπας πλησίασε την ιερή πόρτα, γονάτισε και, μετά από μια στιγμή σιωπηλής προσευχής, την έκλεισε.

Παρόντες στην τελετή ήταν ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλλα και ο Δήμαρχος της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το «Ιωβηλαίο της Ελπίδας», το οποίο εγκαινιάστηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο στις 25 Δεκεμβρίου 2024.