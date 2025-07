Σε πύρινο κλοιό βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης, που εξακολουθούν να πλήττονται από υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία. Στη Μασσαλία, η πυρκαγιά, που έχει ξεσπάσει έχει κάνει στάχτη 7.000 στρέμματα, καθώς λόγω των ανέμων, είναι πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής.

Η φωτιά έχει φτάσει στις παρυφές της πόλης και οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μην κυκλοφορούν στους δρόμους και να μην ανοίγουν τα παράθυρα των σπιτιών τους λόγω του τοξικού καπνού που έχει καλύψει όλη την πόλη.

Στο σημείο επιχειρούν 720 πυροσβέστες, καθώς η φωτιά καίει ακόμα. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι ανεξέλεγκτη πλήρως, απλά ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί.

NOW – Marseille’s airport closed and northern parts of the city in lockdown as a wildfire approaches the city limits.

