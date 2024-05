Συντρίμμια από τα drones έπεσαν σε ενεργειακές υποδομές στη βορειοδυτική περιοχή Ρίβνε της Ουκρανίας, δήλωσε ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Κοβάλ μέσω Telegram. Η επίθεση ενεργοποίησε ένα μηχανισμό προστασίας, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε κάποιες κοινότητες, αν και η παροχή ρεύματος έχει έκτοτε αποκατασταθεί. Συντρίμμια από τα drones προκάλεσαν επίσης ζημιές σε γραμμές παροχής ενέργειας στην κεντρική περιοχή Κιρόβοχραντ, με τις εργασίες αποκατάστασης να είναι σε εξέλιξη, δήλωσε ο κυβερνήτης της.

Russia-Ukraine war LIVE: Ukraine military says it shot down 13 out of 14 drones launched by Russia https://t.co/cMxhZ5PDxo

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— 9ja Breed (@9ja_breed) May 29, 2024