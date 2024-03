Μια Ισπανίδα τουρίστρια, η Fernanda, η οποία έχει γίνει γνωστή στο Διαδίκτυο επειδή κάνει τον γύρο του κόσμου μαζί με τον σύζυγό της, Vincente, με μια μοτοσικλέτα, φέρεται να βιάστηκε ομαδικά τη νύχτα της 1ης προς την 2α Μαρτίου στην περιοχή Ντούμκα, στο ινδικό κρατίδιο Τζαρκάντ.

Το θύμα ξεκίνησε μια παγκόσμια περιοδεία πριν από πέντε χρόνια με τον σύζυγό της, αναρτώντας τακτικά βίντεο στο διαδίκτυο με τις περιπέτειές τους στο κανάλι «Vuelta Al Mundo En Moto» («Ο γύρος του κόσμου με μοτοσικλέτα»). Ο Vincente και η Fernanda έχουν ταξιδέψει σε περισσότερες από 60 χώρες από τότε που ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Βαρκελώνη, συμπληρώνοντας πάνω από 170.000 χιλιόμετρα, περιοδεύοντας τον κόσμο με τις μοτοσικλέτες τους. Το ζευγάρι έχει 122.000 followers στο Instagram, στο οποίο καταγράφουν το ταξίδι τους, τα γεύματα και τις εμπειρίες τους καθώς διασχίζουν τις ηπείρους.

Αυτόν τον καιρό η Fernanda ταξίδευε με τον σύζυγό της προς το Νεπάλ και είχαν σταματήσει στη Ντούμκα όταν δέχτηκαν επίθεση. Σύμφωνα με την κατάθεση της Fernanda, το ζευγάρι είχε στήσει τη σκηνή του σε ένα απομονωμένο σημείο κοντά στην αγορά Χαντσίχα. Εκείνο το βράδυ και ενώ εκείνη κοιμόταν, αρκετοί νεαροί από την περιοχή εισέβαλαν στη σκηνή και με τη σειρά τους τη βίαζαν, καταφεύγοντας και σε σωματική βία.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο τις πρώτες πρωινές ώρες και συνέλαβε τρία άτομα. Ένας άλλος αξιωματούχος έκανε λόγο για συμμετοχή επτά έως οχτώ νεαρών.

a travelvlog couple trying to visit every country in the world decided to go to India as their latest destination.

11 hours ago they announced they were at the hospital because he had been beaten up and she had been gang raped by 7 men. pic.twitter.com/WNSd21TUi5

